Es sagt viel darüber aus, wo id Software als Entwickler und wo Doom als Franchise steht, dass wir jedes Mal, wenn ein neues Spiel erscheint, so gut wie immer davon ausgehen, dass es in der Diskussion um das Spiel des Jahres sein wird, oder zumindest als eines der besten des Kalenderjahres. Das Jahr 2025 ist an dieser Front bereits vollgestopft mit Konkurrenz, und dennoch habe ich nie daran gezweifelt, dass Doom: The Dark Ages kommen und alles andere als etwas wirklich Besonderes sein würde. Aber vielleicht waren meine Erwartungen vielleicht ein bisschen zu astronomisch hoch? Nein, Doom: The Dark Ages ist keineswegs ein schwaches Spiel, aber es ist vielleicht ein leicht widersprüchliches, besonders wenn man viele der Züge bedenkt, die id Software gemacht und verteidigt hat, wie sich dies von Doom (2016) und Doom Eternal unterscheidet.

Während der Developer Direct im Januar hat id sehr lautstark über ein paar Dinge gesprochen. Es wurde erwähnt, dass es sich um einen "Sommer-Blockbuster" handelte und dass sie sich von dem eher vertikalen und akrobatischen Design von Eternal zugunsten eines traditionelleren Doom -Ethos von "Stand and Fight" verabschieden würden. Wenn man das hört, denkt man sofort, dass Doom: The Dark Ages vielleicht ein handhabbareres Actionspiel sein wird, aber eines mit immensen Produktionswerten und Action-Versatzstücken, die es selbst mit den größten Blockbustern aufnehmen können. Dies ist in gewisser Weise erreicht worden.

Wie zu erwarten, ist Doom: The Dark Ages ein sehr hochwertiges und auffälliges Spiel mit einem Design, einer technischen und grafischen Politur, die zu den allerbesten gehört. Das mittelalterliche Setting fühlt sich besser für Doom an als alles, was ich seit Jahren erlebt habe, und ehrlich gesagt kommt alles zusammen mit einem knallharten und herzzerreißenden Metal-Soundtrack, um für ein sofort liebenswertes und unvergessliches Action-Erlebnis zu sorgen. Allerdings fehlt es vielleicht auch ein wenig an der Finesse und dem Fokus, die ein großartiges Spiel zu einem einzigartigen Spiel machen, das es in eine eigene Liga bringt. Ich sage das, weil die Geschichte, obwohl sie spannend ist und viele auffällige Momente hat, nicht ganz den gleichen zeitlosen Eindruck hinterlässt. Zugegeben, ich bin der Meinung, dass die Handlungsstränge von Doom noch nie besonders außergewöhnlich waren, aber sie haben normalerweise eine interessante Prämisse mit viel Worldbuilding und Hintergrundgeschichte. The Dark Ages gerät an dieser Front ein wenig ins Straucheln und serviert stattdessen eine Erzählung, die mehr auf den Punkt gebracht und grundlegend ist und sich manchmal in der Soße verliert, wenn man so will. Es ist überhaupt nicht schlecht, nur verglichen mit den üblichen Standards von Doom und der Erwartung, die id in den Monaten vor der Veröffentlichung skizziert hat, fühlt es sich manchmal wie eine kleine Fehlzündung an. Vielleicht hat es doch viel mit den Tentpole-Blockbustern gemeinsam, die wir heute sehen...?

Das Gameplay ist jedoch vielleicht immer noch das absolut Beste aus dem Action- und Ego-Shooter-Genre. Es ist Doom, wie du es kennst und liebst, und das lässt sich zu jeder Sekunde und zu keinem Zeitpunkt leugnen. Aber das ist völlig in Ordnung, denn das Spiel ist auch mühelos unterhaltsam, herzzerreißend brutal, flüssig und flüssig und das alles, während es in jedem einzelnen Moment herausfordernd und aufregend ist. Egal, ob du dich mit dem Power Gauntlet durch Horden von einfachen Dämonen boxst, die Super Shotgun auf Hell Knights einsetzt, den Kiefer eines Titan in Stücke zertrümmerst, während du einen Atlan -Mech steuerst, oder zusiehst, wie Fleisch und Knochen vom Himmel regnen, nachdem du einen Bolzen aus dem BFC (Ballistic Force Crossbow ) entfesselt hast, Jeder Teil dieses Spiels wird dich mit einem breiten Grinsen auf deinem Gesicht zurücklassen. Der Slayer ist immer noch einer der großartigsten Charaktere in allen Videospielen, trotz der Tatsache, dass er kaum ein Wort sagt, seine hasserfüllte Motivation ist auch alles, was ich als Spieler brauche, um in jedes Level einzutauchen, und id hat immer noch die Kunst perfektioniert, dein Machtpotenzial ständig zu erhöhen, indem er dir neue Waffen gibt, Power-Ups, Werkzeuge und Upgrade-Möglichkeiten in der rasanten Handlung. Das Shield Saw ist auch ein sofortiger Klassiker, da es mit der " Stand and Fight" -Block- und Parier-Natur zusammenarbeitet, die dir das Gefühl gibt, so tödlich zu sein, wie du es noch nie als Slayer gefühlt hast, und das will etwas heißen.

Was ich jedoch anmerken möchte, was vielleicht ein kleiner Fehltritt ist, ist die Tatsache, dass die Anpassung von Waffen und Werkzeugen nicht annähernd so umfangreich ist wie in Eternal. In The Dark Ages tun Waffen das, wofür sie entwickelt wurden, und das war's. Es gibt keine Augmentierungen oder Mods, die du einbauen kannst, die ihre Funktionsweise ändern, stattdessen rennst du in jedem Level herum und sammelst Gold, Rubies und Wraithstones, um sie in einem Pseudo-Store ausgeben zu können, um Upgrades freizuschalten, bei denen es sich um lineare Verbesserungen handelt, die sich automatisch auf deine Waffe auswirken. Es ist ein System, das grundsätzlich funktioniert - und das ist eine Tatsache -, aber es fehlt ein wenig das Flair, das frühere Spiele der Serie boten.

In den meisten Fällen ist Doom: The Dark Ages also genau die Doom -Formel, die Sie kennen und lieben. Es ist eine großartige Formel und daran besteht kein Zweifel, aber man fragt sich, ob id irgendwelche Ideen hat, um sich weiterzuentwickeln und weiter anzupassen, wie wir diese Serie erkennen. Sicher, dieses Mal haben sie offenere Levels angeboten, aber diese sind immer noch so konzipiert, dass sie in einem grundlegenden Maße erkundet werden können, wobei der Spieler ziemlich linear umherreist, um die notwendigen Schlüssel oder Schädel zu erhalten, um zusätzliche Bereiche freizuschalten, während sie gleichzeitig einfache Umgebungsherausforderungen bieten, die zu Sammelobjekten wie Puppen und Codex Seiten führen. Ja, es gibt jetzt auch optionale Kampfbegegnungen und Herausforderungen in jedem Level, die du abschließen musst, um zusätzliche Ressourcen auszugeben, aber diese Idee von größeren, offeneren Levels, in denen du eine größere Zeit herumwatscheln kannst, ist vielleicht eine Übertreibung, da sie immer noch ziemlich linear sind, wie du sie bezwingst. Und sie sind auch nicht gerade massiv. Das mag positiv oder negativ sein, je nachdem, welche Art von Spielen du magst, aber der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass es sich wie bei der Blockbuster-Geschichte so anfühlt, als hätte id einen Weg gefunden, die Formel mit offenen Levels zu optimieren, sich dann aber nie wirklich darauf eingelassen.

Es ist vielleicht ironisch, dass einer der wirklich frischen Teile von Doom: The Dark Ages, auf den id wirklich viel Wert gelegt hat, bei weitem sein schlechtestes Merkmal ist. Es wurde oft erwähnt, dass man sich in dem Bemühen, das traditionelle Dämonentötungstreiben zu Fuß zu unterbrechen, häufig hinter das Steuer eines Atlan setzte und auch seinen eigenen Drachen steuerte. Während Ersteres eigentlich eine ziemliche Nischenmechanik ist und noch dazu Spaß macht, bereitet Letzteres echte Kopfschmerzen. Es macht einfach nicht sehr viel Spaß, den Drachen zu steuern, der als Serrat bekannt ist, besonders in den "offenen Levels", in denen man ihn routinemäßig einsetzen muss, um zwischen den Landezonen zu springen. Ich schätze die Mühe von id', hier etwas wirklich anderes auszuprobieren, aber es hat nicht funktioniert und das Schicksal von Serrat ist wahrscheinlich zum Besten...

Es liegt an solchen Entscheidungen und Designstilen, dass Doom: The Dark Ages manchmal etwas daneben wirken können. Aber nochmals, und das kann ich nicht oft genug betonen, dies in Bezug auf das, was wir von Doom erwarten, das für das Spiel von 2016 in meinem Buch im Wesentlichen ein Action-Meisterwerk war. Es gibt viele, viele Teile dieses Spiels, die ich liebe, einschließlich des Settings und der Tatsache, dass es zwar erzählerische Verbindungen zu den früheren zukünftigen Kapiteln gibt, es aber als eigenständiges Erlebnis funktioniert und gedeiht. Aber die Handlung und ihre Charaktere - vor allem der Bösewicht - hauen mich nicht ganz so um, wie ich es erwartet hatte, und viele der Funktionen, für die id sich eingesetzt hat, fühlen sich unbedeutend an oder wie erwartete Verbesserungen der Doom -Formel. Dies ist überhaupt kein radikal anderes Spiel, und obwohl wir alle es zu schätzen wissen, die Multiplayer-Unterstützung für eine größere Geschichte fallen zu lassen, gibt es nicht wirklich eine Lücke zwischen diesem und der Kampagne von Eternal und dem, was sie einem Spieler bieten.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Doom: The Dark Ages ist mehr Doom und das bedeutet, dass es ohne Frage eines der besten Actionspiele ist, die Sie im Jahr 2025 spielen werden. Aber ist es ein Fortschritt oder eine spürbare Weiterentwicklung gegenüber dem, was Eternal im Jahr 2019 serviert hat oder was Doom im Jahr 2016 präsentiert hat? Die Antwort ist nein. Nur wenige Spiele werden mich auf die gleiche Weise unterhalten und fesseln wie The Dark Ages, und ehrlich gesagt wird es auch eines der wenigen Spiele sein, die ich nur kurz nach dem Sieg ein zweites Mal durchspiele, weil es einfach so elektrisierend und lustig ist, wie es jedes Doom -Spiel ist. Aber ich hatte gehofft, von diesem Spiel wirklich umgehauen zu werden, und das ist nicht ganz passiert. Obwohl, vielleicht sollten wir das vielleicht auf die absurd hohen Standards zurückführen, die wir heutzutage für id Software und Doom setzen?