Doom: The Dark Ages Anleitung - Wie bekomme ich Waffen- und Slayer-Skins?

Es gibt eigentlich nicht viele Anpassungsmöglichkeiten in Doom: The Dark Ages... noch. Du kannst das Aussehen deiner Waffen und der Slayer nur geringfügig anpassen, wobei jeder Skin einfach eine neue Farbpalette bietet und sonst nichts. Aber wie schaltet man diese Skins frei? Das ist eigentlich ganz einfach. Reden wir zuerst über Waffen.

Waffen

Jede Waffe bietet vier Skin-Optionen. Das erste ist das Basisdesign Default für die Waffe, das du erhältst, wenn du die Waffe zum ersten Mal während eines Kampagnendurchspiels erhältst. Die anderen drei sind als Revenant, Conqueror und Nightmare bekannt.

Revenant & Nightmare: Diese werden im Laufe der Geschichte entdeckt und als Geheimnisse und Sammlerstücke in den vielen verfügbaren Levels gefunden. Sie müssen einige Erkundungen durchführen, aber in der Regel sollten Sie recht leicht auf diese stoßen.

Eroberer: Dieser komplett goldene Skin erfordert etwas mehr Ellbogenfett, da du zuerst weit genug in der Kampagne vorankommen musst, um alle Upgrades einer Waffe freizuschalten, dann die notwendigen Ressourcen ausgeben musst, um sie zu erhalten, bevor du dann auch die Mastery Challenge abschließt, die mit der Ausgabe eines Wraithstone für das letzte Upgrade einhergeht.

Wenn Sie an dieser Front Hilfe benötigen, können Sie sich unseren Leitfaden ansehen, in dem erläutert wird, wie Sie alle Mastery Challenges ankreuzen können.

Mörder

Was den Slayer betrifft, so ist es eine viel größere Herausforderung, seine Skins zu bekommen, da sie an den Schwierigkeitsgrad gebunden sind, auf dem du die Kampagne durchspielst. Wenn du die Geschichte auf beliebigem Schwierigkeitsgrad durchkämpfst, erhältst du Nightmare, aber wenn du Revenant oder Conqueror... Nun, gehen wir etwas tiefer.



Nightmare - Schließe die Kampagne auf jedem Schwierigkeitsgrad ab



Revenant - Schließe die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Pandemonium ab



Eroberer - Schließe die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Ultra-Albtraum ab



Für diejenigen, die nicht wissen, was die beiden letztgenannten Optionen bedeuten, möchte ich zusammenfassen.

Pandemonium: Gleicher Schwierigkeitsgrad wie Nightmare, außer wenn du stirbst, können Life Sigils (zusätzliche Leben) nur verwendet werden, um das Kapitel neu zu starten und nicht einfach zu respawnen und weiterzuspielen. Und wenn dir die Life Sigils ausgehen und du dann stirbst, verlierst du diesen Kampagnen-Spielstand für immer und musst von vorne anfangen...

Ultra-Nightmare: Gleicher Schwierigkeitsgrad wie Nightmare, aber wenn du stirbst, verlierst du diese Speicherdatei und musst von vorne anfangen. Ja, das ist der eine Tod und es ist der Game Over-Schwierigkeitsgrad für alle Leute, die eine brutale Herausforderung wirklich mögen.

Es ist erwähnenswert, dass es auch Atlan und Dragon Skins gibt, und sobald wir herausgefunden haben, wie man diese verdient - vorausgesetzt, Sie können dies durch Aktivitäten im Spiel - werden wir diesen Leitfaden auf jeden Fall aktualisieren.