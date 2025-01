Donkey Kong Country Returns HD: Eine Anleitung zur 200%igen Fertigstellung des Spiels

HQ

Ja, du weißt bereits, dass Donkey Kong Country Returns HD für Switch ein sehr, sehr schwieriges Spiel ist, so wie es ist. Dass Nintendo bereits auf dem 3DS einen "modernen Modus" eingeführt hat, damit die meisten normalen Menschen es spielen können, ist Beweis genug. Aber du, Hardcore-Gamer, wusstest du, dass es einen Modus gibt, der noch schwieriger ist als der "Original-Modus", und dass du ins Schwitzen kommen wirst, um 200% zu erreichen, falls du nicht schon mehrere Pfunde, Joy-Cons und eine Handvoll Haare verloren hast? Willkommen zum Leitfaden zum Abschließen von 200% von DKCRHD.

Möglicherweise kommen Sie aus einem anderen Grund zu diesem Leitfaden. Vielleicht fühlst du dich nicht heldenhaft genug, um die megalithische Leistung von 200% zu versuchen, aber du jagst 100% und hast Zweifel, weil du nicht weißt, was es wirklich für jeden Meilenstein braucht, da es im Internet viele verwirrende, widersprüchliche und geradezu falsche Informationen darüber gibt. Wir sind hier, um all das zu lösen.

Was braucht es, um Donkey Kong Country Returns HD auf 100% zu vervollständigen?

Wenn dein Hauptziel darin besteht, 100% zu erreichen, kannst du Puzzleteile auf dem Weg zurücklassen - das ist in Ordnung, denn Puzzleteile zählen nicht zu 100%. Was du nicht zurücklassen kannst, sind KONG-Buchstaben, die dir wiederum helfen, die letzte geheime Welt zu öffnen, wenn du die K-Level abschließt. Mit anderen Worten, Sie können unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, um World 9: Cloud freizuschalten, und Sie werden sehr nahe an 100% sein.

Sobald du den Goldenen Tempel freigeschaltet hast, musst du dich nur noch in die Wolke teleportieren und alle neun Level abschließen. Auch hier musst du nicht alle Puzzleteile auf dem Weg sammeln, obwohl es immer ratsam ist, wenn es um knifflige Levels geht, damit du sie nicht noch einmal durchleiden musst.

Wenn du alle KONG-Buchstaben aus den Welten 1 bis 8 hast, dann hast du alle K-Level freigeschaltet, und wenn du alle acht K-Level abgeschlossen hast, dann hast du die seltenen Kugeln für den Goldenen Tempel erhalten. Wenn du schließlich alle neun Level von Welt 9 geschafft hast, hast du Donkey Kong Country Returns HD abgeschlossen.

So schaffst du Level 9-9: Goldener Tempel

Clouds letztes Level ist mit Abstand das schwierigste in Welt 9, aber hier erfährst du, wie du es mit voller Geschwindigkeit besiegen kannst. Drücken Sie auf Play:

Was braucht es, um Donkey Kong Country Returns HD bei 200% zu vervollständigen?

Wie du im Video sehen kannst, erhält Donkey Kong, sobald du Level 9-9 erreicht hast, einen einzigartigen Gegenstand im Spiel: den magischen Spiegel. Das Spiel fordert Sie dann mit der folgenden Meldung auf:

"Du kannst jetzt jedes Level im Spiegelmodus spielen!"

Genau hier beginnt die härteste Herausforderung des ganzen Spiels. Um 200% zu erhalten, müssen Sie:



Hol dir alle fehlenden Puzzleteile im Original-Modus.

Schließe alle 80 Level erneut im Spiegelmodus ab.

Sammle alle Puzzleteile im Spiegelmodus



Dann, und nur dann, haben Sie DKCRHD zu 200 % abgeschlossen.

Warum ist der Spiegelmodus von Donkey Kong Country Returns HD so schwierig?

Die gleiche Nachricht oben macht deutlich, worauf Sie sich einlassen:

"In diesem Modus erhält Donkey Kong keine Hilfe von seinem Freund Diddy Kong und kann auch keine Gegenstände verwenden. Und um die Herausforderung noch größer zu machen, wird er ein Herz weniger haben - viel Glück!"

Nun, da haben Sie es. Keine Cranky Kong-Assists, kein Schweben mit Diddy oder das Ausnutzen seiner zusätzlichen Treffer. Und wenn das Spiel mit nur zwei Herzen schon zu hart war, ist man jetzt immer noch einen Treffer vom Tod entfernt. Fan!

Was bekommst du, wenn du den Spiegelmodus von Donkey Kong Country Returns HD abschließt?

Seltener Erfolg freigeschaltet: Nur ein Scherz, so etwas gibt es auf der Switch nicht! Wenn du es schaffst, DKCRHD mit 200 % abzuschließen, besteht die Belohnung darin, dass die letzten 8 Konzeptzeichnungen für die Bildergalerie im Extras-Menü freigeschaltet werden. Jetzt gibt es für dich in diesem Abenteuer nichts mehr zu tun, aber was für eine Fahrt es war!