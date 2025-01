Donkey Kong Country Returns HD: Eine Anleitung zum Entschlüsseln der geheimen Welt

HQ

Obwohl wir ein paar 'Aber' haben, fühlt sich Donkey Kong Country Returns HD wie die definitive Version von Retro Studios ' Klassiker an. Die Adaption von Forever Entertainment kommt nicht mit allzu vielen eigenen Extras daher, aber zumindest vereint sie alles, was davor kam, in einer noch nie dagewesenen Form und mit besserer HD-Grafik.

Du kannst zum Beispiel zwei Spieler auf demselben Bildschirm haben oder die optionale Bewegungssteuerung verwenden (zwei Wii-Funktionen, die verloren gegangen sind), aber du kannst auch den "Modern-Modus" genießen, um den teuflischen Schwierigkeitsgrad zu senken oder eine zusätzliche versteckte Welt zu erkunden (zwei Funktionen, die in der Nintendo 3DS-Version hinzugefügt wurden).

Was ist also diese Bonuswelt? Die Rede ist von World 9: Cloud, das genau neun Strecken hinzufügt, um insgesamt 80 Level im Switch-Spiel zu erhalten. Wenn du auf der Wii gespielt hast, war Welt 9 nur der Goldene Tempel und sein einziges Level, das nun zum Schlüssel zur neuen Welt wird. Aber lassen Sie es uns aufschlüsseln; Hier ist die gesamte Liste der Kurse in DKCRHD:

Donkey Kong Country Returns HD für Nintendo Switch - Welten und Levels

Dies sind alle Level in der Switch-Version von DKCR, einschließlich der Anzahl der Puzzleteile, die sie verstecken und nach Welt sortiert sind:

Welt 1: Dschungel

1-1 Dschungel-Hijinxe (9 Puzzleteile) 1-2 König des Klammerns (7 Puzzleteile) 1-3 Baumkronen-Bop (5 Puzzleteile) 1-4 Sunset Shore (5 Puzzleteile) 1-5 Canopy Cannons (5 Puzzleteile) 1-6 Crazy Cart (5 Puzzleteile) 1-B Muglys Hügel 1-K Platform Panic (5 Puzzleteile)



Welt 2: Strand

2-1 Poppin' Planks (5 Puzzleteile) 2-2 Sloppy Sands (7 Puzzleteile) 2-3 Friedlicher Pier (5 Puzzleteile) 2-4 Kanonencluster (7 Puzzleteile) 2-5 Stormy Shore (5 Puzzleteile) 2-6 Blasloch gebunden (5 Puzzleteile) 2-7 Tidal Terror (5 Puzzleteile) 2-B Pinchin' Piraten 2-K Tumblin' Temple (5 Puzzleteile)



Welt 3: Ruinen

3-1 Wonky Waterway (7 Puzzleteile) 3-2 Button Bash (7 Puzzleteile) 3-3 Mast Blast (7 Puzzleteile) 3-4 Damp Dungeon (9 Puzzleteile) 3-5 Itty Bitty Biters (7 Puzzleteile) 3-6 Temple Topple (5 Puzzleteile) 3-B Ruinierter Schlafplatz 3-K Shifty Smashers (5 Puzzleteile)



Welt 4: Höhle

4-1 Wackelige Schienen (5 Puzzleteile) 4-2 Grip 'n' Trip (5 Puzzleteile) 4-3 Bomben weg (5 Puzzleteile) 4-4 Maulwurf-Patrouille (5 Puzzleteile) 4-5 Überfüllte Höhle (5 Puzzleteile) 4-B Der Maulwurfszug 4-K Gezackte Juwelen (5 Puzzleteile)



Welt 5: Wald

5-1 Vine Valley (7 Puzzleteile) 5-2 Clingy Swingy (5 Puzzleteile) 5-3 Flattern Flyaway (7 Puzzleteile) 5-4 Tippin' Totems (7 Puzzleteile) 5-5 Longshot Launch (7 Puzzleteile) 5-6 federnde Sporen (7 Puzzleteile) 5-7 Wigglevine Wonders (7 Puzzleteile) 5-8 Muncher Marathon (5 Puzzleteile) 5-B Mangoruby-Lauf 5-K Blast & Bounce (5 Puzzleteile)



Welt 6: Klippe

6-1 Schwierige Situation (9 Puzzleteile) 6-2 Prähistorischer Pfad (5 Puzzleteile) 6-3 Weighty Way (5 Puzzleteile) 6-4 Boulder Roller (7 Puzzleteile) 6-5 Prekäres Plateau (5 Puzzleteile) 6-6 Crumble Canyon (9 Puzzleteile) 6-7 Tippy Shippy (5 Puzzleteile) 6-8 Clifftop Climb (5 Puzzleteile) 6-B Thugly's Highrise 6-K Gefährliche Passage (5 Puzzleteile)



Welt 7: Fabrik

7-1 Foggy Fuums (7 Puzzleteile) 7-2 Slammin' Steel (5 Puzzleteile) 7-3 praktische Gefahren (7 Puzzleteile) 7-4 Gear Getaway (7 Puzzleteile) 7-5 Cog Jog (9 Puzzleteile) 7-6 Switcheroo (5 Puzzleteile) 7-7 Music Madness (5 Puzzleteile) 7-C Lift-off Launch (0 Puzzleteile) 7-B Feder-Unhold 7-K Tückische Strecke (5 Puzzleteile)



Welt 8: Vulkan

8-1 Wütendes Feuer (5 Puzzleteile) 8-2 Heiße Rakete (5 Puzzleteile) 8-3 Bräterstangen (5 Puzzleteile) 8-4 Smokey Peak (5 Puzzleteile) 8-5 Bobbing Basalt (7 Puzzleteile) 8-6 bewegliche Schmelzer (5 Puzzleteile) 8-7 Roter Roter Aufgang (5 Puzzleteile) 8-B Tiki Tong Terror 8-K Fünf-Affen-Prozess (5 Puzzleteile)



Welt 9: Wolke

9-1 Crushin' Columns (7 Puzzleteile) 9-2 Gushin' Geysire (7 Puzzleteile) 9-3 Stachelige Überraschung (5 Puzzleteile) 9-4 schelmische Maulwürfe (5 Puzzleteile) 9-5 Topsy Turvy (7 Puzzleteile) 9-6 Tar Ball Fall (5 Puzzleteile) 9-7 Robo Factory (9 Puzzleteile) 9-8 Lavawheel Volcano (7 Puzzleteile) 9-9 Goldener Tempel (5 Puzzleteile)



So bekommst du die seltenen Kugeln

Jetzt, da du die Liste aller Welten und Level in Donkey Kong Country Returns HD für Nintendo Switch zur Hand hast, können wir dir vom Goldenen Tempel, den K.O.N.G.-Buchstaben und den seltenen Kugeln erzählen.

Wozu dienen die K.O.N.G.-Buchstaben?

Die Charaktere K-O-N-G sind ein Sammelobjekt in jedem regulären Level (d.h. nicht in einem "K"-Level oder einem "B"-Boss-Level), das von Donkey Kong Country auf dem SNES eingeführt wurde. Im Nintendo Switch-Spiel Um das K-Level jeder Welt freizuschalten, musst du alle KONG-Buchstaben in allen Standard-Levels gesammelt haben.

Damit du nicht in der Zusammenfassung des Pausenmenüs nachsehen musst, siehst du ein Sternsymbol neben jedem Level, in dem die KONG-Buchstaben gesammelt sind.



Tipp: Beachte, dass KONG-Buchstaben zwar im Allgemeinen weniger versteckt sind als Puzzleteile, aber nicht gespeichert werden, wenn du Lebensballons in einem Level verlierst. Das heißt: Sobald du ein Puzzleteil aufhebst, kannst du das Level so oft wiederholen, wie du willst (so viele Ballons, wie du übrig hast), ohne es erneut aufheben zu müssen, und es wird für immer gespeichert, sobald du das Level abgeschlossen hast, auch wenn du es verlässt. Die KONG-Buchstaben gehen jedoch mit jedem Ballon verloren, der vom Anfang des Levels oder vom letzten Checkpoint von Professor Chops (dem kleinen Schwein) geplatzt ist, und du musst sie beim nächsten Versuch wieder aufheben, bis du sie alle auf einmal bekommst.



Sie werden sehen, dass wir alle K-Level im Spiel fett markiert haben, Welt für Welt. Nun, am Ende jedes K-Levels wird der Esel seine entsprechende seltene Kugel umarmen, also insgesamt 8. Und wo sollen diese seltenen Kugeln platziert werden?

Eröffnung des Goldenen Tempels

"Man sagt, dass es da draußen eine Banane gibt, die nicht nur großartig schmeckt, sondern dich auch in eine andere Dimension entführt! Mal sehen, ob Sie es finden können."

Cranky Kong, der weise alte Mann, gibt dir den Hinweis, aber natürlich! Aber wenn du das Ende des Spiels erreichst und den Endboss Tiki Tong besiegst, siehst du eine zusätzliche Post-Credits-Szene, die dir sagt, was du tun sollst.

Spoiler-Alarm: Du besiegst Tiki Tong und siehst das erste Ende des Spiels, in dem Donkey Kong den Mond schlägt, um ihn ein für alle Mal zu erledigen. Die Bananen, die sein Stamm gestohlen hatte, regnen über die ganze Insel und die Tiere erwachen aus ihrer Hypnose. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Credits für DKCRHD zu rollen beginnen. Und wenn sie enden, werden Sie sehen, dass auf der Rückseite des Vulkans vier mystische Statuen aktiviert werden, die einen Laserdiamanten bilden, um einem bananengelben Gebäude Platz zu machen, das aus der Erde auftaucht. "Der Goldene Tempel ist erschienen!"

Der Esel nähert sich dann seiner Tür, aber sie ist verschlossen. Darin findet er eine kreisförmige Tafel mit acht Löchern, fast wie das Ende von Indiana Jones und der Große Kreis. Du weißt, wozu diese Löcher dienen: Du musst mit den 8 seltenen Kugeln in deinem Besitz zurückkehren, um den Mechanismus zu aktivieren.

"Du brauchst acht seltene Kugeln, um an die Geheimnisse des Goldenen Tempels zu gelangen."

Wenn du es endlich geschafft hast, öffnet sich der Eingang zur Wolkenwelt vor dir, und du wirst die magische Banane finden, auf die sich der alte Cranky bezog. Mit einem Bissen wird DK effektiv in eine andere Dimension teleportiert, World 9: Cloud, mit seinen neun Leveln, die von allen vorherigen Welten inspiriert sind, und neun speziellen "Greatest Hits"-Herausforderungen. Und wenn du dann auch noch World 9: Cloud abschließt, ist das das Ende des Spiels? Nein, Sie haben noch eine noch größere Herausforderung, die ultimative Herausforderung. Das ist Donkey Kong Country, oder was hast du erwartet?