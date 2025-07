Donald Trump crasht Chelseas Siegesfoto und das Internet reagiert darauf

HQ

Das Finale der Klub-Weltmeisterschaft zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain hatte alles zu bieten: Überraschungen (niemand hatte erwartet, dass Chelsea den Europameister besiegen würde, schon gar nicht auf die Art und Weise, wie sie es taten), jede Menge Drama (Neves zieht Cucurella an den Haaren, eine Schlägerei am Ende, in die Luis Enrique verwickelt ist)... und, wie immer, jede Menge Memes.

Viele von ihnen betrafen eine Szene, in der Donald Trump involviert war, der den Moment "crashte", in dem Chelsea-Kapitän Reece James den Pokal in die Höhe stemmte... mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten rechts neben ihm. Kameras fingen ein, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino versuchte, Trump zur Seite zu drängen, ohne Erfolg.

Jetzt, für immer in den Geschichtsbüchern von Chelsea, wird das Foto des Klubs, der an der Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt, für immer von Donald Trump in der Mitte geprägt sein.

Ein Jahr nach dem gescheiterten Attentat durchdrang sein Protagonismus alles, denn er war auch an der Übergabe von Medaillen für beide Vereine beteiligt. Seine Auftritte auf den Fernsehbildschirmen im MetLife-Stadion wurden mit einer Mischung aus Applaus und Buhrufen bedacht und bereiteten den Weg für die Weltmeisterschaft im Sommer 2026, die zwischen den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, mit der Sorge um die friedliche Feier einer Meisterschaft, die Tausende von ausländischen Besuchern ins Land bringen wird.