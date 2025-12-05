Donald Trump bekommt seinen Willen durch gescheiterten iranischen Boykott für die Auslosung der Weltmeisterschaft in Washington DC

HQ

Vor einer Woche wurde berichtet, dass der Iran die Auslosung der FIFA-Weltmeisterschaft in Washington DC boykottieren wird, die diesen Freitag stattfinden soll und von Vertretern der Delegationen aller Länder erwartet werden, die nächsten Sommer an der FIFA-Veranstaltung teilnehmen werden. Da die Vereinigten Staaten jedoch mehreren Mitgliedern der iranischen Delegation, darunter dem Präsidenten des Verbands, Mehdi Taj, die Visa verweigerten, erklärte der gesamte iranische Fußballverband (FFIRI), dass niemand mitkommen werde, und sagte gegenüber FIFA-Präsident Gianni Infantino, es handele sich um "rein politische Position".

Doch eine Woche später, nur 24 Stunden vor der Auslosung, änderte sich alles. Am Donnerstag teilte der iranische Sportminister Ahmad Donyamali der iranischen Nachrichtenagentur Irna mit, dass ihr Cheftrainer Amir Ghalenoei an der Veranstaltung teilnehmen werde. "Unsere Vertreter haben ein Visum und sollten an der Auslosung der Weltmeisterschaft teilnehmen", sagte er.

Es ist unklar, warum er seine Meinung geändert hat. Es gibt Bedenken, dass die Ankunft von Millionen von Besuchern in den USA, die den Wettbewerb zwischen Juni und Juli 2025 gemeinsam ausrichten, problematisch sein könnte, da einige der teilnehmenden Länder, wie Iran oder Haiti, auf der Liste von 19 Ländern stehen, deren Bürger seit einer von Donald Trump im Juni 2025 erlassenen Direktivenanordnung die Einreise in die USA verboten sind.

Sportler, Trainer und anderes persönliches Personal werden eine Ausnahmegenehmigung erhalten, aber Iran hat bereits festgestellt, dass nicht jedes Mitglied seiner Delegationen zumindest anfangs die Einreise erhalten wird. Gleichzeitig äußern einige Menschenrechtsorganisationen laut The Guardian ihre Besorgnis über die Misshandlung von Fans, die ins Land einreisen.