Iran boykottiert am 5. Dezember die Auslosung der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, nachdem ihm Visa verweigert wurden

Iran qualifizierte sich für seine siebte Weltmeisterschaft überhaupt, die in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada stattfand, und erreichte nie die Gruppenphase. Nächste Woche organisieren FIFA und die Vereinigten Staaten die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer, bei der die 12 Gruppen für alle 48 Nationen zusammengestellt werden (auch wenn noch sechs Länder sich qualifizieren müssen, wer es im März in die Play-offs schafft). Iran wird jedoch nicht anwesend sein, da das Land einigen Mitgliedern seiner Delegation, darunter dem Präsidenten der Föderation, Mehdi Taj, Visa verweigert hat.

"Wir haben dem FIFA-Chef, Herr Infantino, gesagt, dass es sich rein um eine politische Position handelt und dass die FIFA ihnen sagen muss, dieses Verhalten zu unterlassen", sagte Taj. "Wir haben der FIFA mitgeteilt, dass die getroffenen Entscheidungen nichts mit Sport zu tun haben und die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der Auslosung der Weltmeisterschaft teilnehmen werden." Ein Sprecher der Föderation fügte im staatlichen Fernsehen hinzu.

Vier Mitglieder der Delegation erhielten Visa, darunter der Trainer Amir Ghalenoei, aber der Verband als Ganzes entschied sich, die Veranstaltung zu boykottieren. Wir haben erwartet, dass die angespannte Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und mehreren Ländern sowie die strengen Anti-Einwanderungsrichtlinien die Ankunft von Tausenden Fußballfans im Land erschweren werden, und das beweist, dass die nächste Sommer-Weltmeisterschaft politische Auswirkungen über den Fußballplatz hinaus haben wird... Wenn einigen Mitgliedern des Verbands Visa verweigert würden, was würde dann mit den Fußballern passieren?