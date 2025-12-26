Diogo Jotas Söhne werden vor dem Spiel von Liverpool und den Wolves am Samstag, seinen ehemaligen Klubs, zu den Maskottchen stoßen

HQ

Liverpool und Wolverhampton Wanderers treffen am Samstag, den 27. Dezember, um 15:00 Uhr GMT in der Premier League aufeinander. Es wird ihr erstes Spiel seit dem tragischen Unfall sein, bei dem Diogo Jota und sein Bruder im vergangenen Juli ihr Leben verloren. Liverpool und Wolves waren die beiden Teams, in denen Jota in seiner Karriere am meisten spielte.

Seit dem Unfall im vergangenen Juli wurden alle Arten von Ehrungen gemacht, und das morgige Spiel wird für beide Teams sehr bedeutsam sein. Es wurde bekannt gegeben, dass zwei von Jotas Söhnen, Dinis (geboren 2021) und Duarte (geboren 2024), am Spiel teilnehmen und die Maskottchen des Teams begleiten werden.

Arne Slot, Liverpool-Trainer, sagte, er hoffe, dass das Spiel sowie die Zuneigung und Liebe der Fans aller Vereine seiner Familie Trost spenden werden. "Es steht mir nicht zu, ihnen zu sagen, wo sie Trost suchen sollen – falls das überhaupt möglich ist –, aber ich kann nur hoffen, dass das Gefühl von Liebe und Zuneigung, das Diogo ihnen immer noch auslöst, ihnen Trost spendet."

Jota heiratete Rute Cardoso nur elf Tage vor dem Unfall und bekam drei Kinder.