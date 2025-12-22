Premier-League-Spiele am zweiten Weihnachtstag 2025 und Spielplan für das nächste Wochenende

HQ

Fußball am 'Boxing Day' (26. Dezember) zu schauen, ist im Vereinigten Königreich eine über hundertjährige Tradition, obwohl es dieses Jahr an diesem Tag nur ein Premier-League-Spiel geben wird: Manchester United gegen Newcastle.

Die Überfüllung der Spielpläne, einschließlich nationaler und europäischer Wettbewerbe, sowie die Übertragungspflicht, Premier-League-Spiele an Wochenenden auszutragen (wobei diesmal der zweite Weihnachtstag am Freitag liegt), bedeutet, dass der Premier-League-Spielplan wie gewohnt bleibt, während die übrigen Spiele auf Samstag und Sonntag verteilt sind.

Und im Gegensatz zu anderen Fußballwettbewerben gibt es keine Winterpause für englische Fußballspiele, was bedeutet, dass Spieltag 19 zwischen dem 30. Dezember und dem 1. Januar ausgetragen wird.

Zur Sicherheit erinnert die Premier League daran, dass kein Premier-League-Verein in dieser Saison zwei Spiele innerhalb von 60 Stunden in den Spielwochen 17, 18, 19 und 20 bestreiten wird, was Spielern und Mitarbeitern ausreichend Ruhezeit sicherstellt.

Premier-League-Spiele am Spieltag 18:

Freitag, 26. Dezember:



Manchester United gegen Newcastle: 20:00 Uhr GMT



Samstag, 27. Dezember:



Nottingham Forest gegen Manchester City: 12:30 GMT



West Ham United gegen Fulham: 15:00 Uhr GMT



Brentford gegen AFC Bournemouth: 15:00 GMT



Liverpool gegen Wolverhampton Wanderers: 15:00 GMT



Arsenal gegen Brighton & Hove Albion: 15:00 GMT



Burnley gegen Everton: 15:00 Uhr GMT



Chelsea gegen Aston Villa: 17:30 GMT



Sonntag, 28. Dezember:

Sunderland gegen Leeds United: 14:00 GMTCrystal Palace gegen Tottenham Hotspur: 16:30 GMT