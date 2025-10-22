Die schöne Geste von Eintracht Frankfurt zu Ehren von Diogo Jota beim Liverpool-Besuch

HQ

Eintracht Frankfurt hat Diogo Jota, dem portugiesischen Fußballspieler aus Liverpool, der im vergangenen Juli mit seinem Bruder bei einem Autounfall in Spanien auf tragische Weise ums Leben kam, einen schönen Tribut gezollt. Jota war eine beliebte Figur in Liverpool und der portugiesischen Mannschaft, und sein plötzlicher Tod ließ ihre Teamkollegen und Kollegen schockiert und am Boden zerstört zurück.

Am Mittwoch fand im Rahmen der Ligaphase bei Eintracht Frankfurt das Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool statt. Und der deutsche Klub hatte das ergreifende Detail, Jotas Namen und Nummer auf den Bildschirmen hinzuzufügen, auf denen die Liste der Auswechselspieler der Mannschaft in Blau geschrieben war.

Das Spiel endete mit einem Erfolg für Liverpool, das einen Rekord von vier Niederlagen in Folge brach, drei in der Premier League und das vorherige Champions-League-Spiel. Obwohl Frankfurt in Führung ging, antwortete Liverpool mit fünf Toren von Ekitike, van Dijk, Konaté, Gakpo und Szoboszlai.

Durch den Sieg bleibt Liverpool mit 6 Punkten Zehnter und Frankfurt mit 3 Punkten 22. in der Champions-League-Tabelle. Zur Erinnerung: Die Teams müssen unter den Top 8 landen, um sich für die Runde der letzten 16 zu qualifizieren, und zwischen 9 und 24, um in den K.o.-Playoffs zu spielen.