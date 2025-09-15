Jonas Vingegaard sympathisiert mit den Demonstranten in La Vuelta: "Wir alle haben das Recht zu protestieren"

HQ

Jonas Vingegaard sagt, er verstehe die Proteste rund um die Vuelta a España und fügt hinzu, dass er sich während des Rennens immer sicher gefühlt habe. "Natürlich ist es eine Schande, dass wir nicht so fahren konnten, wie wir es wollten, aber ich denke, wir alle haben das Recht zu protestieren", sagte der dänische Radsportler vom Team Vsima gegenüber As. "Menschen, die demonstrieren, tun dies zur Unterstützung von Gaza, und diejenigen, die protestieren, haben ihre Gründe. Sie suchen nach mehr Sichtbarkeit, und ich verstehe das."

Eine Woche zuvor hatte Vingegaard auch gesagt, er verstehe, dass die Proteste im dänischen Fernsehsender Sport TV2. "Die Leute tun es aus einem bestimmten Grund. Es ist schrecklich, was da passiert. Ich denke, vielleicht wollen die Protestierenden eine Stimme, also sollten die Medien ihnen vielleicht diese Stimme geben. Vielleicht machen sie es deshalb."

Er lobte auch die Rennorganisatoren und Polizisten, da er sich trotz der Proteste die ganze Zeit sicher gefühlt habe. Das Interview fand vor der Schlussetappe statt, die viel früher als erwartet endete, 60 km vor der Ziellinie, als Zehntausende von Demonstranten in die Straßen Madrids eindrangen. Jeder Fahrer bekam die gleiche Zeit und Vingegaard feierte seinen Triumph später auf einem improvisierten Podium.