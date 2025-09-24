UN-Experten fordern FIFA und UEFA auf, Israel von internationalen Fußballwettbewerben auszuschließen

HQ

Eine Gruppe von neun Experten der Vereinten Nationen hat eine Erklärung abgegeben, in der sie die FIFA und die UEFA, die Fußballverbände der Welt und Europas, auffordern, die israelische Nationalmannschaft von internationalen Wettbewerben auszuschließen, "als notwendige Reaktion auf den anhaltenden Völkermord in den besetzten palästinensischen Gebieten".

Die Experten beziehen sich auf eine Studie der Untersuchungskommission der Vereinten Nationen über die besetzten palästinensischen Gebiete (einschließlich Ost-Jerusalem und Israel) vom 16. September, die zu dem Schluss kam, dass Israel Völkermord begeht, eine Studie, die sich in die wachsende Zahl internationaler Gremien einreiht, die es als Völkermord bezeichnen. Daher dürfe der Sport "nicht die Augen vor schweren Menschenrechtsverletzungen verschließen, insbesondere wenn seine Plattformen dazu genutzt werden, Ungerechtigkeiten zu normalisieren".

Sie fordern, dass Länder, die internationale Wettbewerbe ausrichten oder sich daran beteiligen, die israelische Mannschaft suspendieren, weil "es einen rechtlichen und moralischen Imperativ gibt, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord in Gaza jetzt zu beenden", und erinnerten daran, dass in der Vergangenheit andere Staaten, die massive Menschenrechtsverletzungen begangen haben, suspendiert wurden.

Die UN-Experten sind sich jedoch einig, dass einzelne Sportler und Spielerinnen nicht gesperrt werden sollten, da es keine Diskriminierung oder Sanktionen gegen Einzelpersonen aufgrund ihrer Herkunft oder Nationalität geben sollte. "Wir haben immer behauptet, dass der Einzelne die Konsequenzen der Entscheidungen, die seine Regierung trifft, nicht tragen kann."

Die vollständige Erklärung und die Namen der Unterzeichner der Erklärung (Sonderberichterstatter für kulturelle Rechte, Diskriminierung und den Palästinakonflikt sowie die Arbeitsgruppe für Menschenrechte) können Sie hier lesen.