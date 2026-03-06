Die UEFA bestraft Real Madrid und ordnet die teilweise Schließung des Bernabéu-Stadions "wegen rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens" an

HQ

Das UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkomitee hat die teilweise Schließung des Bernabéu-Stadions angeordnet und Real Madrid mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro "wegen rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens" seiner Fans während des Champions-League-Rückspiels gegen Benfica am 25. Februar belegt. 500 Sitzplätze auf der unteren Südtribüne des Stadions wären für das bevorstehende Heimspiel eines UEFA-Wettbewerbs geschlossen, aber da es bei der UEFA Standardverfahren ist, wurde die Sanktion ausgesetzt, was bedeutet, dass die Schließung nur bei einem weiteren Vorfall im nächsten Jahr in Kraft gesetzt wird.

Das bedeutet, dass es im Spiel gegen Manchester City am Mittwoch, den 11. März, keine Schließungen geben wird, aber falls innerhalb des nächsten Jahres ein weiteres Vergehen passiert, wird die UEFA diese Plätze auf der Tribüne sperren.

Die Geldstrafe folgt, nachdem ein Real-Madrid-Anhänger auf der Tribüne vor dem Spiel eine Nazi-Geste gemacht hat. Der Anhänger wurde von Real Madrids privaten Sicherheitskräften identifiziert und vor Spielbeginn aus dem Stadion geworfen.