Das Rückspiel des Spiels Real Madrid gegen Benfica verlief größtenteils ohne Zwischenfälle. Madrid gewann mit 2:1 durch Tore von Tchouaméni und Vinícius und erreichte eine 3:1-Weltmeisterschaft und erreichte das Achtelfinale der Champions League, wobei er die Probleme der 4:2-Niederlage einen Monat zuvor hinter sich ließ. Ohne Prestianni auf dem Feld und Mourinho auf der Bank gab es keine weiteren Auseinandersetzungen, und das Schicksal des Benfica-Spielers, der Vinícius angeblich "Affe" genannt hat, liegt in den Händen der UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarbehörde.

Der Verein musste jedoch eingreifen, als Fernsehkameras einen Zuschauer kurz vor Spielbeginn im Animationsstand des Bernabéu einen Nazi-Salut zeigten. "Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass es dringend das Disziplinarkomitee des Vereins beantragt hat, ein sofortiges Ausschlussverfahren für das Mitglied einzuleiten, das auf Fernsehkameras beim Nazi-Gruß im Bereich der Animationstribüne festgehalten wurde", teilte der Verein mit. Das Mitglied wurde vom Sicherheitspersonal des Stadions ausgeschlossen.

"Real Madrid verurteilt diese Art von Geste und Ausdruck, die Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft anstacheln", fügten sie hinzu.