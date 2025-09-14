UEFA Europa League kompletter Spielplan von September bis Januar 2026

HQ

Nach der Länderspielpause starten endlich die UEFA-Wettbewerbe. Die dritte Septemberwoche ist die erste der Ligaphasen der Champions League, der Europa League und der Conference League und im Falle der ersten beiden bis Januar 2026.

Nachdem die Spiele durch eine Auslosung entschieden wurden (wenn auch nach der UEFA-Rangliste, so dass jede Mannschaft gegen einige der besten und einige der am schlechtesten platzierten Mannschaften des Wettbewerbs antritt), ist dies der Kalender für die Europa League, den zweithöchsten Wettbewerb. Jeder Verein wird gegen acht verschiedene Gegner antreten, vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele, nie gegen Mannschaften aus demselben Land.

Wie immer werden die Spiele der UEFA Europa League donnerstags ausgetragen, mit Ausnahme des ersten Spieltags, einige Spiele werden auch am Mittwoch ausgetragen.

UEFA Europa League 2025/26 - Spielplan der Ligaphase

Die angezeigten Zeiten sind MESZ (in Großbritannien eine Stunde früher).

1. Spieltag

Mittwoch 24 September



Midtjylland gegen Sturm Graz (18:45 Uhr)



PAOK gegen Maccabi Tel-Aviv (18:45 Uhr)



Crvena Zvezda gegen Celtic (21:00 Uhr)



NK Dinamo gegen Fenerbahçe (21:00 Uhr)



Malmö gegen Ludogorets (21:00 Uhr)



Nizza - Rom (21:00 Uhr)



Real Betis gegen Nottingham Forest (21:00 Uhr)



Braga gegen Feyenoord (21:00 Uhr)



Freiburg - Basel (21:00 Uhr)



Donnerstag, 25. September



Go Ahead Eagles gegen FCSB (18:45 Uhr)



Lille gegen Brann (18:45 Uhr)



Aston Villa gegen Bologna (21:00 Uhr)



Young Boys gegen Panathinaikos (21:00 Uhr)



Salzburg - Porto (21:00 Uhr)



Utrecht - Lyon (21:00 Uhr)



Ferencváros - Viktoria Pilsen (21:00 Uhr)



Rangers - Genk (21:00 Uhr)



Stuttgart - Celta (21:00 Uhr)



2. Spieltag: Donnerstag, 2. Oktober



Roma gegen Lille (18:45 Uhr)



Bologna - Freiburg (18:45 Uhr)



Celtic gegen Braga (18:45 Uhr)



Viktoria Pilsen gegen Malmö (18:45 Uhr)



Fenerbahçe gegen Nizza (18:45)



FCSB gegen Young Boys (18:45 Uhr)



Panathinaikos gegen Go Ahead Eagles (18:45 Uhr)



Ludogorets gegen Real Betis (18:45 Uhr)



Brann gegen Utrecht (18:45 Uhr)



Basel - Stuttgart (21:00 Uhr)



Porto gegen Crvena Zvezda (21:00 Uhr)



Feyenoord gegen Aston Villa (21:00 Uhr)



Genk - Ferencváros (21:00 Uhr)



Maccabi Tel-Aviv - NK Dinamo (21:00 Uhr)



Nottingham Forest - Midtjylland (21:00 Uhr)



Lyon - Salzburg (21:00 Uhr)



Celta gegen PAOK (21:00 Uhr)



Sturm Graz gegen Rangers (21:00 Uhr)



3. Spieltag: Donnerstag, 23. Oktober



Salzburg - Ferencváros (18:45 Uhr)



Fenerbahçe - Stuttgart (18:45 Uhr)



Feyenoord gegen Panathinaikos (18:45 Uhr)



FCSB gegen Bologna (18:45 Uhr)



Los geht's: Eagles vs Aston Villa (18:45 Uhr)



Genk - Real Betis (18:45 Uhr)



Lyon gegen Basel (18:45 Uhr)



Braga gegen Crvena Zvezda (18:45)



Brann gegen Rangers (18:45 Uhr)



Roma - Viktoria Pilsen (21:00 Uhr)



Young Boys gegen Ludogorets (21:00 Uhr)



Celtic vs Sturm Graz (21:00 Uhr)



Lille gegen PAOK (21:00 Uhr)



Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland (21:00 Uhr)



Malmö - NK Dinamo (21:00 Uhr)



Nottingham Forest - Porto (21:00 Uhr)



Celta gegen Nizza (21:00 Uhr)



Freiburg - Utrecht (21:00 Uhr)



4. Spieltag: Donnerstag, 6. November



Salzburg gegen Go Ahead Eagles (18:45 Uhr)



Basel gegen FCSB (18:45 Uhr)



Midtjylland gegen Celtic (18:45 Uhr)



Utrecht - Porto (18:45 Uhr)



Crvena Zvezda gegen Lille (18:45 Uhr)



NK Dinamo gegen Celta (18:45 Uhr)



Malmö gegen Panathinaikos (18:45 Uhr)



Nizza - Freiburg (18:45 Uhr)



Sturm Graz - Nottingham Forest (18:45 Uhr)



Aston Villa gegen Maccabi Tel-Aviv (21:00 Uhr)



Bologna gegen Brann (21:00 Uhr)



Viktoria Plzeň - Fenerbahçe (21:00 Uhr)



Ferencváros - Ludogorets (21:00 Uhr)



PAOK gegen Young Boys (21:00 Uhr)



Rangers gegen Roma (21:00 Uhr)



Real Betis gegen Lyon (21:00 Uhr)



Braga - Genk (21:00 Uhr)



Stuttgart - Feyenoord (21:00 Uhr)



5. Spieltag: Donnerstag, 27. November



Roma gegen Midtjylland (18:45 Uhr)



Aston Villa gegen Young Boys (18:45 Uhr)



Porto gegen Nizza (18:45 Uhr)



Viktoria Pilsen - Freiburg (18:45 Uhr)



Fenerbahçe gegen Ferencváros (18:45 Uhr)



Feyenoord gegen Celtic (18:45 Uhr)



Lille gegen NK Dinamo (18:45 Uhr)



PAOK gegen Brann (18:45 Uhr)



Ludogorets gegen Celta (18:45 Uhr)



Bologna - Salzburg (21:00 Uhr)



Crvena Zvezda gegen FCSB (21:00 Uhr)



Los geht's: Eagles vs Stuttgart (21:00 Uhr)



Genk - Basel (21:00 Uhr)



Maccabi Tel-Aviv - Lyon (21:00 Uhr)



Nottingham Forest - Malmö (21:00 Uhr)



Panathinaikos gegen Sturm Graz (21:00 Uhr)



Rangers gegen Braga (21:00 Uhr)



Real Betis - Utrecht (21:00 Uhr)



6. Spieltag: Donnerstag, 11. Dezember



Young Boys gegen Lille (18:45 Uhr)



Midtjylland - Genk (18:45 Uhr)



Utrecht - Nottingham Forest (18:45 Uhr)



Ferencváros gegen Rangers (18:45 Uhr)



GNK Dinamo gegen Real Betis (18:45 Uhr)



Nizza gegen Braga (18:45 Uhr)



Ludogorets gegen PAOK (18:45 Uhr)



Sturm Graz gegen Crvena Zvezda (18:45 Uhr)



Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv (18:45 Uhr)



Celtic gegen Roma (21:00 Uhr)



Porto gegen Malmö (21:00 Uhr)



Basel gegen Aston Villa (21:00 Uhr)



FCSB - Feyenoord (21:00 Uhr)



Lyon gegen Go Ahead Eagles (21:00 Uhr)



Panathinaikos gegen Viktoria Pilsen (21:00 Uhr)



Celta gegen Bologna (21:00 Uhr)



Freiburg - Salzburg (21:00 Uhr)



Brann gegen Fenerbahçe (21:00 Uhr)



7. Spieltag: Donnerstag, 22. Januar 2026



Bologna gegen Celtic (18:45 Uhr)



Young Boys gegen Lyon (18:45 Uhr)



Viktoria Pilsen gegen Porto (18:45 Uhr)



Fenerbahçe gegen Aston Villa (18:45 Uhr)



Feyenoord gegen Sturm Graz (18:45 Uhr)



Malmö gegen Crvena Zvezda (18:45 Uhr)



PAOK gegen Real Betis (18:45 Uhr)



Freiburg - Maccabi Tel-Aviv (18:45 Uhr)



Brann gegen Midtjylland (18:45 Uhr)



Roma - Stuttgart (21:00 Uhr)



Utrecht - Genk (21:00 Uhr)



Salzburg - Basel (21:00 Uhr)



Ferencváros gegen Panathinaikos (21:00 Uhr)



NK Dinamo gegen FCSB (21:00 Uhr)



Nizza gegen Go Ahead Eagles (21:00 Uhr)



Rangers gegen Ludogorets (21:00 Uhr)



Celta - Lille (21:00 Uhr)



Braga gegen Nottingham Forest (21:00 Uhr)



8. Spieltag: Donnerstag, 29. Januar 2026

Jedes Spiel am letzten Tag der Ligaphase wird zur gleichen Zeit ausgetragen, 21:00 Uhr MEZ und 20:00 Uhr GMT, um sicherzustellen, dass kein Team einen unfairen Vorteil erhält, wenn es andere Ergebnisse kennt.



Aston Villa gegen Salzburg



Celtic gegen Utrecht



Porto gegen Rangers



Basel vs Viktoria Pilsen



Midtjylland gegen NK Dinamo



Crvena Zvezda gegen Celta



FCSB gegen Fenerbahçe



Go Ahead Eagles gegen Braga



Genk vs Malmö



Lille vs Freiburg



Maccabi Tel-Aviv vs Bologna



Nottingham Forest gegen Ferencváros



Lyon gegen PAOK



Panathinaikos gegen Roma



Ludogorets vs Nizza



Real Betis gegen Feyenoord



Sturm Graz vs Brann



Stuttgart vs Young Boys

