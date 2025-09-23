Die Europa League beginnt diese Woche, aber Achtung: Daten und Zeiten sind für Spieltag 1 anders

HQ

Die UEFA-Klubwettbewerbe begannen letzte Woche mit der Champions League, und jetzt ist der zweite Wettbewerb, die Europa League, an der Reihe. Normalerweise wird die Europa League donnerstags ausgetragen, in der gleichen Woche wie die beiden anderen UEFA-Wettbewerbe: Champions League steht dienstags und mittwochs im Rampenlicht, und die Europa League und die Conference League spielen donnerstags zur gleichen Zeit.

Am ersten Spieltag der Saison wird das nicht so sein. Die Europa League steht in dieser Woche mittwochs und donnerstags, 24. und 25. September, im Rampenlicht. Nächste Woche geht es wieder zum gewohnten Zeitplan (alle drei Wettkämpfe an den gewohnten Tagen).

Dies ist der erste von acht Spieltagen zwischen September 2025 und Januar 2026 im Rahmen der Ligaphase, in der ermittelt wird, welche der 36 Mannschaften sich für das Achtelfinale und die Play-offs dazwischen qualifizieren (für Mannschaften, die die Plätze 9-24 in der Tabelle belegen). Denkt daran, dass es bei diesem Format, das letztes Jahr debütierte, keine Wiederkehrspiele gibt: Die Teams treffen auf insgesamt acht verschiedene Rivalen.

UEFA Europa League 2025/26 - Spielplan der Ligaphase

Die angezeigten Zeiten sind MESZ (in Großbritannien eine Stunde früher).

Mittwoch, 24. September



Midtjylland gegen Sturm Graz (18:45 Uhr)



PAOK gegen Maccabi Tel-Aviv (18:45 Uhr)



Crvena Zvezda gegen Celtic (21:00 Uhr)



GNK Dinamo gegen Fenerbahçe (21:00 Uhr)



Malmö gegen Ludogorets (21:00 Uhr)



Nizza gegen Rom (21:00 Uhr)



Real Betis gegen Nottingham Forest (21:00 Uhr)



Braga gegen Feyenoord (21:00 Uhr)



Freiburg gegen Basel (21:00 Uhr)



Donnerstag, 25. September



Go Ahead Eagles gegen FCSB (18:45 Uhr)



Lille gegen Brann (18:45 Uhr)



Aston Villa gegen Bologna (21:00 Uhr)



Young Boys gegen Panathinaikos (21:00 Uhr)



Salzburg gegen Porto (21:00 Uhr)



Utrecht gegen Lyon (21:00 Uhr)



Ferencváros gegen Viktoria Pilsen (21:00 Uhr)



Rangers gegen Genk (21:00 Uhr)



Stuttgart gegen Celta Vigo (21:00 Uhr)



Hier ist der vollständige Spielplan der Europa League 2025/26.

UEFA Europa League