Die Tenniswelt wird von einem weiteren Dopingfall heimgesucht, aber dieses Mal ist es anders: Er hat sich selbst gestellt

Ein weiterer Elite-Tennisspieler wurde des Dopings für schuldig befunden: Max Purcell, 26-jähriger Australier -Spielerin und zweifache Grand-Slam-Siegerin im Doppel. Diesmal ist es jedoch anders als bei den jüngsten Fällen von Jannik Sinner (Nr. 1 der Männer) und Iga Świątek (Nr. 2 der Frauen), bei denen die Spieler ihre Schuld vehement leugnen.

Purcell, der die US Open 2022 in Wimbledon und 2024 gewann und im ATP-Ranking der Herrendoppel auf Platz 12 steht, schickte die Informationen freiwillig an die International Tennis Integrity Agency (ITIA), nachdem er in den medizinischen Unterlagen herausgefunden hatte, dass er eine von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) verbotene Methode angewendet hatte.

Er nahm keine verbotene Substanz ein, sondern eine intravenöse Infusion von Vitaminen, die über dem Grenzwert von 100 ml lagen. "Diese Nachricht war niederschmetternd für mich, weil ich stolz darauf bin, ein Sportler zu sein, der immer dafür sorgt, dass alles bei der Wada sicher ist", sagte er.

"Ich habe die Informationen freiwillig an die ITIA weitergegeben und war so transparent wie möglich, um dieses Problem hinter mir zu lassen." Infolgedessen hat er freiwillig eine vorläufige Suspendierung akzeptiert, die am 12. Dezember begann.

Es ist nicht bekannt, wie lange seine Sperre (die ihn daran hindert, zu spielen und zu trainieren) andauern wird, aber er könnte wahrscheinlich die Australian Open verpassen, die am 12. Januar in seinem Heimatland beginnen. Die im Rahmen dieser vorläufigen Aussetzung verbüßte Zeit wird bei der Ankündigung einer künftigen Sanktion angerechnet.