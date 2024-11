Iga Świątek, die Nummer 2 der ATP, wurde positiv auf verbotene Substanz getestet

HQ

Iga Świątek, eine polnische Tennisspielerin und derzeitige Nummer 2 der ATP, wurde positiv auf TMZ (Trimetazidin) getestet, eine verbotene Substanz. Der positive Test stammt aus einer Probe, die im vergangenen August außerhalb des Wettkampfs genommen wurde und seitdem Gegenstand eines ITIA-Verfahrens ist.

Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) hat Świąteks Unschuldsbeteuerung akzeptiert und festgestellt, dass das positive Ergebnis durch die Kontamination mit einem anderen rezeptfreien Medikament verursacht wurde, das die Spielerin wegen Schlafproblemen und Jetlag eingenommen hatte. Dieses Medikament ist in Polen reguliert.

Die 25-jährige Spielerin, die im letzten Sommer in Paris 5 Grand Slams und eine Bronzemedaille gewonnen hat, beschrieb die Situation in einem Instagram-Post als "die schlimmste Erfahrung meines Lebens".

"Der einzige positive Dopingtest in meiner Karriere, der einen unglaublich niedrigen Gehalt an einer verbotenen Substanz zeigte, von der ich noch nie zuvor gehört habe, hat alles in Frage gestellt, wofür ich mein ganzes Leben lang so hart gearbeitet habe. Sowohl ich als auch mein Team mussten mit enormem Stress und Ängsten umgehen."

Świątek ist froh, dass jetzt alles erklärt wurde und er in einem sauberen Zustand ist. "Ich möchte offen mit dir sein, auch wenn ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Aus Respekt vor meinen Fans und der Öffentlichkeit teile ich alle Details zu diesem längsten und härtesten Turnier meiner Karriere. Meine größte Hoffnung ist, dass du bei mir bleibst."

Nachdem sie für unschuldig befunden wurde, erhielt sie die niedrigste Strafe: einen Monat ohne Spiel, der rückwirkend die Wochen umfasst, die sie im vergangenen September vorläufig sanktioniert hatte, so dass der größte Teil ihrer Sanktion bereits gedeckt ist.

Der Fall von Iga Świątek weist einige Ähnlichkeiten mit dem von Sinner auf

Der Fall hat Ähnlichkeiten mit dem positiven Fall von Jannik Sinner, der aktuellen Nummer 1 der Herren, der in diesem Jahr in Indian Wells ebenfalls des Dopings für unschuldig befunden wurde: Das Urteil lautete, dass es unbeabsichtigt war, aber einige Spieler bezweifelten das Verfahren.

"Dieser Fall ist eine wichtige Erinnerung für Tennisspieler an den verschuldensunabhängigen Haftungscharakter des Welt-Anti-Doping-Codes und daran, wie wichtig es ist, dass die Spieler die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten sorgfältig abwägen", sagte die ITIA in einer Erklärung.