Jannik Sinner wird nächsten Monat in Australien seinen ersten Grand-Slam-Titel verteidigen: Das vollständige Lineup wurde bekannt gegeben.

HQ

In etwas mehr als einem Monat startet in Melbourne die neue Tennissaison: Vom 14. bis 28. Januar finden die Australian Open statt, und das vollständige Aufgebot der Spieler wurde bekannt gegeben. Letztes Jahr gewann Jannik Sinner in Australien sein erstes Grand Slam und wird seinen Titel verteidigen, um seinen Platz als Nummer 1 in der ATP zu verteidigen.

Die gesamten Top 10 der Herren werden teilnehmen, einschließlich Novak Djokovic, der das Turnier 10 Mal gewonnen hat und versuchen wird, seinen elften Sieg und seinen 25. Grand Slam zu holen, mit Hilfe von Andy Murray, der sich vom Platz zurückgezogen hat, aber als Trainer des Serben unterschrieben hat.

Daniil Medvedev, die Nummer 5 der ATP, wird ebenfalls auf Revanche aus sein, nachdem er im vergangenen Jahr das Finale in fünf Sätzen gegen den Italiener verloren hatte. Die heimischen Fans werden Alex de Miñaur (ATP Nr. 9), aber auch Nick Kyrgios anfeuern, der nach einer Knieverletzung zu seinem ersten Wettkampf seit Juni 2023 zurückkehren wird.

In den Top 10 sind außerdem Carloas Alcaraz, Taylor Fritz, Casper Ruud, Andrey Rublev und Grigor Dimitrov vertreten. Der österreichische Spieler Sebastian Ofner. Nr. 88, wird die Australian Open verletzungsbedingt verpassen, und der Brite Jacob Fearnley hat sich an seiner Stelle qualifiziert.