Die Spieler von Real Madrid unterstützen ihren Trainer angesichts von Gerüchten über Not: "Die Kabine steht zu 100 % hinter Xabi Alonso"

Real Madrid verlor mit 1:2 gegen Manchester City im Bernabéu, doch Xabi Alonsos Rolle als Cheftrainer des Teams ist nicht unmittelbar gefährdet. Trotz der Niederlage (die alles andere als entscheidend ist, da das Team mit noch zwei verbleibenden Spieltagen unter den Top 8 der Champions-League-Tabelle ist) kämpfte das Team mit deutlich höherer Intensität als am vergangenen Sonntag gegen Celta de Vigo, wo sie mit 0:2 verloren.

Es gibt Gerüchte, dass der Verein darüber nachdenkt, Trainer Xabi Alonso nach einer Reihe schlechter Ergebnisse in der LaLiga zu entlassen, die dazu geführt haben, dass sie den ersten Platz im Wettbewerb verlieren konnten. Doch nach dem Spiel sprach jeder Spieler, der von der Presse interviewt wurde, offen über den Trainer und zeigte ein Gefühl der Einheit, das sie an die Fans weitergeben wollen, die die schlechten Ergebnisse leid sind und gestern Abend im Bernabéu häufig gepfiffen und ausgebuht wurden.

Rodrygo, der mit seinem ersten Auftritt bei Real Madrid seit März endlich eine Durststrecke beendete, sagte: "Es läuft nicht gut, und ich wollte zeigen, dass wir alle gemeinsam dabei sind, mit unserem Trainer. Es gibt viele Gespräche, aber ich wollte Folgendes sagen: Wir sitzen alle im selben Boot, und wir brauchen diese Einheit, um weiterzumachen und unsere Ziele zu erreichen."

Torwart Thibaut Courtois sagte: "Ich denke, heute haben wir gezeigt, dass wir hinter dem Trainer stehen, dass wir gut gespielt und 100 % gegeben haben", und er findet, sie hätten ein gutes Spiel gespielt, aber "es sollte einfach nicht sein".

Verteidiger Raúl Asencio sagte sehr ähnliche Dinge: "Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Kabine die Botschaft versteht, die Xabi Alonso vermittelt, dass die Kabine zu 100 % hinter Xabi Alonso steht und dass der Alltag in Valdebebas sehr, sehr gut ist", und Jude Bellingham sagte, der Trainer sei "großartig" und er habe persönlich ein ausgezeichnetes Verhältnis zu ihm.