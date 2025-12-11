Champions-League-Ergebnisse und Tabelle Ende 2025: Erstmannschaften ausgeschieden und qualifiziert

HQ

Die UEFA Champions League ist für dieses Jahr beendet, mit Spieltag 6 von 8 der Ligaphase, und wir haben bereits die ersten bestätigten Vereine, die sich qualifiziert und ausgeschieden haben. Die besten vier (Arsenal, Bayern München, PSG, Manchester City und Atalanta) werden sicher wissen, dass sie unter den Top 24 landen und die Play-off-Phase erreichen.

Stattdessen können die letzten beiden, Kairat Almaty und Villarreal, egal was in den letzten beiden Spielen im Januar passiert, nicht in die Top 24 kommen...

Dies sind die Ergebnisse der Champions-League-Spiele dieser Woche:

Dienstag, 9. Dezember 2025



Kairat Almaty 0-1 Olympiacos



Bayern München 3-1 Sporting CP



Monaco 1-0 Galatasaray



Atalanta 2-1 Chelsea



Barcelona 2:1 Frankfurt



Inter 0-1 Liverpool



PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid



Union Saint-Gilloise 2:3 Marseille



Tottenham 3-0 Slavia Prag



Mittwoch, 10. Dezember 2025



Qarabağ 2-4 Ajax



Villarreal 2-3 Kopenhagen



Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain



Leverkusen 2-2 Newcastle United



Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt



Club Brugge 0-3 Arsenal



Juventus 2-0 Pafos



Real Madrid 1-2 Manchester City



Benfica 2:0 Neapel



Champions-League-Tabelle nach dem 10. Dezember 2025

Nach den Spielen am 9. und 10. Dezember sieht die Tabelle so aus. Es wird angenommen, dass 16 Punkte ausreichen, um sich unter die Top 8 zu qualifizieren und sich direkt für die letzten 16 zu qualifizieren, während die Teams auf den Plätzen 9-24 im Februar eine zusätzliche Runde spielen müssen.



Arsenal: 18 (+16)

Bayern München: 15 (+11)

Paris Saint-Germain: 13 (+11)

Manchester City: 13 (+6)

Atalanta: 13 (+2)

Inter Mailand: 12 (+8)

Real Madrid: 12 (+6)

Atlético Madrid: 12 (+3)

Liverpool: 12 (+3)

Borussia Dortmund: 11 (+6)

Tottenham Hotspur: 11 (+6)

Newcastle United: 10 (+7)

Chelsea: 10 (+5)

Sportliche CP: 10 (+4)

FC Barcelona: 10 (+3)

Olympique de Marseille: 9 (+3)

Juventus: 9 (+2)

Galatasaray: 9 (0)

AS Monaco: 9 (−1)

Bayer Leverkusen: 9 (−2)

Eindhoven: 8 (+4)

Qarabağ FK: 7 (−3)

Neapel: 7 (−5)

FC Kopenhagen: 7 (−6)

Benfica: 6 (−2)

Pafos: 6 (−5)

Union Saint-Gillois: 6 (−8)

Athletic Club: 5 (−5)

Olympiakos: 5 (−7)

Eintracht Frankfurt: 4(−8)

Club Brugge: 4 (−28)

Bodo/Glimt: 3 (−4)

Slavia Prag: 3 (−9)

Ajax: 3 (−13)

Villarreal: 1 (−9)

Kairat: 61 (−11)



Wann kehrt die Champions League zurück?

Der Wettbewerb wird für eine Weile eingestellt und wird Ende Januar zurückkehren, mit zwei Spieltagen in aufeinanderfolgenden Wochen, darunter ein letzter Spieltag, an dem alle Spiele gleichzeitig anstoßen.

Zuerst gibt es Spiele zwischen dem 20. und 21. Januar. Anschließend findet der letzte Spieltag am 28. Januar statt. Freust du dich auf die Champions League?