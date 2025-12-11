Champions-League-Ergebnisse und Tabelle Ende 2025: Erstmannschaften ausgeschieden und qualifiziert
Einige Teams sind bereits mathematisch qualifiziert, mit noch zwei ausstehenden Spielen.
Die UEFA Champions League ist für dieses Jahr beendet, mit Spieltag 6 von 8 der Ligaphase, und wir haben bereits die ersten bestätigten Vereine, die sich qualifiziert und ausgeschieden haben. Die besten vier (Arsenal, Bayern München, PSG, Manchester City und Atalanta) werden sicher wissen, dass sie unter den Top 24 landen und die Play-off-Phase erreichen.
Stattdessen können die letzten beiden, Kairat Almaty und Villarreal, egal was in den letzten beiden Spielen im Januar passiert, nicht in die Top 24 kommen...
Dies sind die Ergebnisse der Champions-League-Spiele dieser Woche:
Dienstag, 9. Dezember 2025
- Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
- Bayern München 3-1 Sporting CP
- Monaco 1-0 Galatasaray
- Atalanta 2-1 Chelsea
- Barcelona 2:1 Frankfurt
- Inter 0-1 Liverpool
- PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
- Union Saint-Gilloise 2:3 Marseille
- Tottenham 3-0 Slavia Prag
Mittwoch, 10. Dezember 2025
- Qarabağ 2-4 Ajax
- Villarreal 2-3 Kopenhagen
- Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
- Leverkusen 2-2 Newcastle United
- Borussia Dortmund 2-2 Bodø/Glimt
- Club Brugge 0-3 Arsenal
- Juventus 2-0 Pafos
- Real Madrid 1-2 Manchester City
- Benfica 2:0 Neapel
Champions-League-Tabelle nach dem 10. Dezember 2025
Nach den Spielen am 9. und 10. Dezember sieht die Tabelle so aus. Es wird angenommen, dass 16 Punkte ausreichen, um sich unter die Top 8 zu qualifizieren und sich direkt für die letzten 16 zu qualifizieren, während die Teams auf den Plätzen 9-24 im Februar eine zusätzliche Runde spielen müssen.
- Arsenal: 18 (+16)
- Bayern München: 15 (+11)
- Paris Saint-Germain: 13 (+11)
- Manchester City: 13 (+6)
- Atalanta: 13 (+2)
- Inter Mailand: 12 (+8)
- Real Madrid: 12 (+6)
- Atlético Madrid: 12 (+3)
- Liverpool: 12 (+3)
- Borussia Dortmund: 11 (+6)
- Tottenham Hotspur: 11 (+6)
- Newcastle United: 10 (+7)
- Chelsea: 10 (+5)
- Sportliche CP: 10 (+4)
- FC Barcelona: 10 (+3)
- Olympique de Marseille: 9 (+3)
- Juventus: 9 (+2)
- Galatasaray: 9 (0)
- AS Monaco: 9 (−1)
- Bayer Leverkusen: 9 (−2)
- Eindhoven: 8 (+4)
- Qarabağ FK: 7 (−3)
- Neapel: 7 (−5)
- FC Kopenhagen: 7 (−6)
- Benfica: 6 (−2)
- Pafos: 6 (−5)
- Union Saint-Gillois: 6 (−8)
- Athletic Club: 5 (−5)
- Olympiakos: 5 (−7)
- Eintracht Frankfurt: 4(−8)
- Club Brugge: 4 (−28)
- Bodo/Glimt: 3 (−4)
- Slavia Prag: 3 (−9)
- Ajax: 3 (−13)
- Villarreal: 1 (−9)
- Kairat: 61 (−11)
Wann kehrt die Champions League zurück?
Der Wettbewerb wird für eine Weile eingestellt und wird Ende Januar zurückkehren, mit zwei Spieltagen in aufeinanderfolgenden Wochen, darunter ein letzter Spieltag, an dem alle Spiele gleichzeitig anstoßen.
Zuerst gibt es Spiele zwischen dem 20. und 21. Januar. Anschließend findet der letzte Spieltag am 28. Januar statt. Freust du dich auf die Champions League?