Rodrygos Tordurststrecke steht kurz davor, unehrenhafte Geschichte für Real Madrid zu schreiben

Rodrygo Goes durchlebt eine alarmierende Torwartdurststrecke... und steht kurz davor, einen Rekord für Real Madrid einzustellen. Der brasilianische Flügelspieler hat in 30 aufeinanderfolgenden Spielen kein Tor erzielt, was laut dem Journalisten Alexis María Martín-Tamayo dem Rekord für die längste Zeit eines Real-Madrid-Stürmers ohne Tor entspricht.

Die unehrenhafte Bilanz wird mit Stürmer Mariano Díaz geteilt, der derzeit bei Alavés spielt und in 30 Spielen und 986 Minuten Spielzeit kein Tor erzielte. Rodrygo hat jedoch seit 1.339 Minuten kein Tor mehr erzielt, was nahe an dem Rekord für die meisten Minuten ohne Tor eines Real-Madrid-Stürmers liegt: Rafa Marañón blieb 1.416 Minuten und 29 Spiele torlos.

Laut Marca erzielte Rodrygos letztes Tor für Real Madrid am 4. März gegen Atlético de Madrid in der Champions League. In der LaLiga stammt sein letztes Tor aus dem 19. Januar gegen Las Palmas: 315 Tage. Der Brasilianer wird oft als Einwechselspieler eingesetzt, und letzten Sonntag konnte er bei einem 1:1-Unentschieden gegen Girona, dem dritten Unentschieden in Folge für Real Madrid in der LaLiga, kein Tor erzielen.