Die Serie von Amazon Prime Life is Strange scheint ihre Führung gefunden zu haben

Die Life is Strange -Adaption ist eine von vielen Videospielserien oder -filmen, die von verschiedenen Streamern und Studios weltweit zum Leben erweckt werden. Amazon Prime Video wird zunehmend ein echter Name für Videospiel-Adaptionen. Derzeit genießt die zweite Staffel von Fallout eine solide Resonanz und hat einige große Projekte in Planung, nicht zuletzt die God of War und Life is Strange Adaptionen.

Wir wissen schon seit einiger Zeit von Prime Videos Life is Strange Show, aber wir haben noch nicht viele große Details bekommen. Laut Jeff Sneiders Blog The Insneider scheint Maisy Stella jedoch die Hauptrolle zu übernehmen.

Wir wissen nicht, ob diese Rolle Max Caufield sein wird oder ob die Serie von der ursprünglichen Spielgeschichte abweichen wird. Stella ist bekannt für ihre Rollen in My Old Ass, Nashville und Poetic License. Auf ihrer IMDb-Seite ist sie derzeit nicht als Hauptdarstellerin in der Life is Strange -Reihe aufgeführt, aber diese Nachricht ist noch nicht offiziell und sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Da Sneider in seinen Berichten normalerweise ziemlich vertrauenswürdig ist, lohnt es sich jedoch immer, zu prüfen, worüber er spricht.