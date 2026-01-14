God of War Serie besetzt Ryan als Kratos

Es wurde endlich bekanntgegeben, wer die Rolle des Kratos in Amazons kommender Adaption von God of War übernehmen wird – niemand Geringerer als Ryan. Der Schauspieler, der vielleicht am bekanntesten aus Sons of Anarchy und The Walking Dead ist, hat bereits eine etablierte Verbindung zum Franchise, nachdem er für Thor in God of War Ragnarök Motion Capture gemacht hat.

Anfangs werden zwei Staffeln produziert. Aber wir können sicher darauf vertrauen, dass Amazon es schnell erneuert, wenn es so erfolgreich ist wie zum Beispiel Fallout. Die Chancen sind unbestreitbar gut, besonders mit einem so etablierten Star wie in der Führung. Ganz zu schweigen davon, dass Videospiel-Adaptionen sich heutzutage als ziemlich sichere Option erwiesen haben. Zumindest in Form von TV-Produktionen.

Es ist bereits bestätigt, dass sich die Serie auf die Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus konzentrieren wird, während sie sich aufmachen, Fayes Asche zu verstreuen – eine Reise, die ebenso emotional schwer wie episch sein wird.

Was hältst du von der Wahl des Schauspielers? Ist geeignet für die Rolle des Kratos?