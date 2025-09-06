Prime Video bestätigt Life is Strange TV-Serie in Entwicklung

HQ

Im Jahr 2015 veröffentlichte Dontnod Entertainment Life is Strange, ein Spiel, das sowohl von Kritikern als auch von Spielern für seine Charaktere und seine Erzählweise gelobt wurde. Der Erfolg war unbestreitbar und führte zu einem Prequel, mehreren Spin-offs und einer direkten Fortsetzung, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Nun wurde auch bestätigt, dass eine TV-Serie, die das erste Spiel adaptiert, auf dem Weg ist.

Auch hier wird Prime Video die Entwicklung der Serie übernehmen, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde. Charlie Covell - der Produzent, Autor und Showrunner von The End of the F**ing World* war - wurde bestätigt, dass er die gleichen Rollen für die Life is Strange -Adaption übernehmen wird. Covell teilte ihre Begeisterung über das Projekt mit:

"Es ist eine große Ehre, 'Life is Strange ' zu adaptieren. Ich bin ein großer Fan des Spiels und ich bin begeistert, mit den unglaublichen Teams von Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap zusammenzuarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, die Geschichte von Max und Chloe mit anderen Spielern und neuen Zuschauern gleichermaßen zu teilen."

Mit einem so starken Fundament, auf dem man aufbauen kann, sind die Hoffnungen groß, dass Life is Strange auf das Fernsehen genauso gut übertragen werden kann wie auf Spiele.

Freuen Sie sich auf eine Life is Strange -Serie?