FC Barcelona bestätigt Rückkehrtermin für das Stadion Spotify Camp Nou nach Renovierungsarbeiten

Der FC Barcelona hat die Rückkehr ins Camp Nou bestätigt. Das Stadion in Barcelona, das jetzt unter Spotify-Sponsoring steht, wird seit zwei Jahren renoviert, aber die Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass dort ab dem 10. August 2025, pünktlich zum Start der LaLiga, am Wochenende vom 15. bis 17. August, Fußballspiele ausgetragen werden können.

In den vergangenen zwei Jahren spielte der Verein im Olympiastadion Lluís Companys, das bei den Olympischen Spielen 1992 als Leihgabe der Stadt Barcelona genutzt wurde. Aber das Stadion hat eine kleinere Kapazität als das Camp Nou, 55.000 Menschen, die durch das fertige Camp Nou, das 105.000 Menschen fassen kann, fast verdoppelt wird.

Diese Kapazität wird jedoch nicht erreicht sein, wenn die Fans in diesem Sommer ins Stadion zurückkehren, da die Arbeiten in anderen Teilen des Stadions fortgesetzt werden, darunter ein neuer dritter Rang, der doppelte VIP-Ring, die Dachinstallation und der letzte Schliff an verschiedenen Innenräumen sowie die städtebauliche Entwicklung der Umgebung des Stadions.