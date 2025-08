Das renovierte Stadion des FC Barcelona wird nur mit der Hälfte der ursprünglich erwarteten Sitzplätze eröffnet

HQ

Der FC Barcelona löst sein Versprechen, in der nächsten Saison im Camp Nou zu spielen, kaum ein. Das Fußballstadion wird seit Jahren renoviert und der Verein hat das frühere Ziel verpasst, es in der vergangenen Saison für Besucher zur Feier des Meistertitels bereit zu haben. Eine weitere Planänderung bedeutet jedoch, dass bei der Rückkehr der Fans nur noch Platz für 27.000 Menschen sein wird, anstatt der geplanten 60.000 Sitzplätze.

Laut Quellen der Nachrichtenagentur EFE änderte der Verein seine Pläne, um die Lizenz vom Rathaus des FC Barcelona zu erhalten und auf diese Weise das Stadion in Phasen zu öffnen, und die erste Phase in drei Unterphasen, zunächst mit 27.000 Sitzplätzen, nur im Südtor und auf der Tribüne, gefolgt von weiteren Teilen des Stadions, was zu 60.000 Sitzplätzen führt.

Das Ziel, die volle Kapazität (105.000 Sitzplätze) zu eröffnen, würde erst im nächsten Jahr erreicht, und das Stadion wird nicht vor 2026 oder 2027 vollständig fertiggestellt sein. Ab dem 14. September, mit dem vierten Spieltag der LaLiga, wird das Camp Nou jedoch wieder Besucher haben.

