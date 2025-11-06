"Die Politik sollte nie in den Fußball hineingezogen werden", sagt der Chef von Maccabi Tel Aviv

HQ

Der Geschäftsführer von Maccabi Tel Aviv bedauerte, dass die heimischen Fans am Donnerstag nicht zum Europa-League-Spiel gegen Aston Villa nach Birmingham kommen können. Zunächst entschied sich der Verein, das Stadion aus Sicherheitsgründen nicht für Auswärtsbesucher zu öffnen, eine Bewegung, die vom englischen Premierminister Keir Starmer kritisiert wurde.

In Erwartung einer möglichen umgekehrten Entscheidung waren es am Ende Maccabi Tel Aviv, die sowieso alle Angebote ablehnten, nach Birmingham zu gehen, und ihren Fans verboten, zum Fußballspiel zu gehen, "aus harten Lektionen, die sie gelernt haben", da die meisten Male, wenn eine israelische Mannschaft Europa besucht, Pro-Palästina-Demonstrationen um die Stadien herum organisiert werden. was oft zu Zusammenstößen führt.

"Es wurde zu einem politischen Thema und wir sind kein Spielball in einem politischen Spiel, wir sind ein Fußballverein", sagte Jack Angelides, Chef von Maccabi Tel Aviv, gegenüber BBC Sport.

"Unsere Stärken sind es, einen Fußballverein zu führen und Fußball zu spielen. Es ist unglaublich traurig und ich denke, es ist ein besorgniserregendes und besorgniserregendes Zeichen", sagte er und fügte hinzu, dass "die Politik niemals in den Fußball hineingezogen werden sollte" und deutete an, dass es den Wunsch gebe, "Mythen und Unwahrheiten" rund um Maccabi Tel Aviv und seine Fans aufrechtzuerhalten.

"Unser Kader der ersten Mannschaft besteht aus muslimischen, christlichen und jüdischen Spielern, und auch unsere Fangemeinde überwindet die ethnischen und religiösen Grenzen. Wir haben auch unermüdlich daran gearbeitet, den Rassismus in den extremeren Elementen unserer Fangemeinde auszumerzen", sagte der Verein in einer Erklärung im vergangenen Monat und bezeichnete ihn als "hasserfüllte Unwahrheiten", die eine giftige Atmosphäre geschaffen haben, die es für seine Fans unsicher macht, Auswärtsspiele zu besuchen.