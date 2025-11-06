Sport
Alle Europa-League-Spiele heute, Donnerstag, 6. November (4. Spieltag)
Hier sind die Spielpläne der Europa League - Ligaphase Runde 4/8.
Die UEFA Europa League wird am Donnerstag mit der Halbzeit der Ligaphase fortgesetzt. In der ersten von zwei Runden im November (mit einer Länderspielpause dazwischen) werden wir diesen Monat eine gute Vorstellung davon haben, wie die Tabelle der Ligaphase aussehen wird.
Denken Sie daran, dass die Ligaphase im Januar 2026 endet, wobei sich die besten acht Mannschaften der Liga für das Achtelfinale qualifizieren. Jedes Spiel zählt... Und jedes Tor zählt, vielleicht mehr als in jedem anderen Wettbewerb.
Das sind alle Spiele, die heute Abend in der UEFA Europa League ausgetragen werden:
UEFA Europa League Spiele am Donnerstag, 6. November
Spiele um 18:45, 17:45 GMT
- Salzburg gegen Go Ahead Eagles
- Basel gegen FCSB
- Midtjylland gegen Celtic
- Utrecht gegen Porto
- Crvena Zvezda gegen Lille
- GNK Dinamo gegen Celta
- Malmö gegen Panathinaikos
- Nizza vs Freiburg
- Sturm Graz gegen Nottingham Forest
Spiele um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Aston Villa vs Maccabi Tel-Aviv
- Bologna gegen Brann
- Viktoria Pilsen gegen Fenerbahçe
- Ferencváros vs Ludogorets
- PAOK gegen junge Jungs
- Rangers gegen Roma
- Real Betis gegen Lyon
- Braga gegen Genk
- Stuttgart gegen Feyenoord
Werden Sie sich diese Woche Spiele der Europa League ansehen?