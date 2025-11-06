Alle Europa-League-Spiele heute, Donnerstag, 6. November (4. Spieltag)

HQ

Die UEFA Europa League wird am Donnerstag mit der Halbzeit der Ligaphase fortgesetzt. In der ersten von zwei Runden im November (mit einer Länderspielpause dazwischen) werden wir diesen Monat eine gute Vorstellung davon haben, wie die Tabelle der Ligaphase aussehen wird.

Denken Sie daran, dass die Ligaphase im Januar 2026 endet, wobei sich die besten acht Mannschaften der Liga für das Achtelfinale qualifizieren. Jedes Spiel zählt... Und jedes Tor zählt, vielleicht mehr als in jedem anderen Wettbewerb.

Das sind alle Spiele, die heute Abend in der UEFA Europa League ausgetragen werden:

UEFA Europa League Spiele am Donnerstag, 6. November

Spiele um 18:45, 17:45 GMT



Salzburg gegen Go Ahead Eagles



Basel gegen FCSB



Midtjylland gegen Celtic



Utrecht gegen Porto



Crvena Zvezda gegen Lille



GNK Dinamo gegen Celta



Malmö gegen Panathinaikos



Nizza vs Freiburg



Sturm Graz gegen Nottingham Forest



Spiele um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Aston Villa vs Maccabi Tel-Aviv



Bologna gegen Brann



Viktoria Pilsen gegen Fenerbahçe



Ferencváros vs Ludogorets



PAOK gegen junge Jungs



Rangers gegen Roma



Real Betis gegen Lyon



Braga gegen Genk



Stuttgart gegen Feyenoord



Werden Sie sich diese Woche Spiele der Europa League ansehen?