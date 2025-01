Die Platzierung in der Champions League ist so kompliziert, dass die UEFA einen Ergebnissimulator auf den Markt gebracht hat, den Sie in Echtzeit verwenden können Wenn du nicht auf die Spiele heute Abend warten kannst, kannst du versuchen, Ergebnisse vorherzusagen und zu sehen, wie die Teams auf und ab gehen.

HQ Heute, Mittwoch, 29. Januar, ist der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League, und für die meisten Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Während sich zwei Mannschaften (Barcelona und Liverpool) die direkte Qualifikation für das Achtelfinale gesichert haben und neun Mannschaften bereits ausgeschieden sind, wissen die meisten noch nicht, auf welchem Platz sie landen werden. Und der Clou dabei ist, dass die meisten nicht nur von sich selbst abhängen, sondern von den Ergebnissen der anderen Teams, weshalb alle 18 Spiele gleichzeitig ausgetragen werden, am Mittwoch um 21:00 Uhr MEZ (20:00 Uhr in Großbritannien). So gibt es zum Beispiel sechs Mannschaften mit 13 Punkten (Rang 8-13) und mindestens eine davon erhält einen Platz unter den Top 8 (damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale): Bayer Leverkusen, Aston Villa, AS Monaco, Feyenoord, Lille und Brest. Und die drei letztgenannten haben den gleichen Torschnitt (+2), was bedeutet, dass sie nach erzielten Toren, erzielten Auswärtstoren, Siegen oder Auswärtssiegen eingestuft werden. Vor allem für neun Mannschaften ist die Situation kritischer, weil ihr Einzug in die K.o.-Play-offs von einem Sieg oder einer Niederlage abhängt. Dazu gehören Paris Saint-Germain oder Manchester City, die bei einer Niederlage in echte Schwierigkeiten geraten könnten, obwohl sie bei Mannschaften mit zehn Punkten (Benfica, PSG, Sporting CP und Stuttgart) auch bei einer Niederlage weiterziehen könnten, wenn Man City oder Shaktar Donestk nicht gewinnen. Es gibt einen Champions League Ergebnissimulator Verwirrt? Auf der UEFA-Website gibt es einen Ergebnissimulator, mit dem Sie sehen können, wie sich Ihre Mannschaft je nach den Ergebnissen der Beteiligten entwickeln würde. Das Coole ist, dass Sie es heute Abend verwenden können, um alle Spiele zu sehen und Ergebnisse in Echtzeit hinzuzufügen, wenn Sie unbedingt wissen müssen, an welchem Ort Ihr Team landet. Denn wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wirkt es sich darauf aus, wie das Bracket gebildet wird: 9. und 10. würden gegen 23. und 24. spielen, 11. und 12. würden gegen 18. und 19. spielen und so weiter. Wenn man zwischen 9 und 16 Plätzen landet, spielt man das Rückspiel der K.o.-Runde zu Hause. Hussein Abokadah