Neun Mannschaften und nur sechs Plätze: Für diese Klubs geht es in der Champions League um alles oder nichts

Die Ligaphase von Champions League endet nächste Woche, am Mittwoch, den 29. Januar. Von den 36 Mannschaften wissen nur zwei sicher, dass sie direkt ins Achtelfinale einziehen werden: Liverpool und der FC Barcelona (21 und 18 Punkte).

Neun Mannschaften sind ebenfalls ausgeschieden, egal was nächste Woche passiert, Mannschaften mit 5 Punkten oder weniger: Bologna, Crvena Zvezda, Girona, Leipzig, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Praha, Sturm Graz und Young Boys.

Außerdem gibt es 16 Mannschaften, die sich entweder für das Achtelfinale oder die K.o.-Play-offs qualifizieren können: diejenigen mit 12-16 Punkten, die zwischen der 3. Mannschaft Arsenal (16 Punkte) und der 18. Mannschaft Celtic (12 Punkte) liegen.

Es ist eine Liste, die Mannschaften wie Inter Mailand, AC Mailand, Atleti, Atalanta, Leverkusen, Bayern München, Juventus und Real Madrid umfasst. Die Mannschaften werden versuchen, zu gewinnen, um ihre Chancen auf einen der sechs noch freien Plätze zwischen 3 und 8 zu maximieren und den 16. Platz oder höher zu erreichen, damit sie das Rückspiel der Playoffs zu Hause spielen können und eine (theoretisch) günstigere Paarung haben.

Am seidenen Faden: Neun Teams kämpfen um sechs Plätze

Von den 36 Mannschaften wissen 27 bereits, ob sie mindestens zwei weitere Spiele im Wettbewerb bestehen werden oder nicht. Allerdings gibt es immer noch neun Mannschaften, die an einem seidenen Faden baumeln: Mannschaften zwischen 19 und 27, zwischen 11 oder 7 Punkten, die noch nicht wissen, ob am kommenden Mittwoch ihr letzter Spieltag in der Champions League in dieser Saison sein wird.

19. PSV Eindhoven: 11 Punkte

20. Club Brügge: 11 Punkte

21. Benfica: 10 Punkte

22. Paris Saint-Germain: 10 Punkte

23. Sporting Lissabon: 10 Punkte

24. Stuttgart: 10 Punkte

----Elimination----

25. Manchester City: 8 Punkte

26. Dinamo Zagreb: 8 Punkte

27. Shakhtar Donetsk: 7 Punkte

Sechs Plätze sind noch zu vergeben, um sich einen Platz in der nächsten Phase zu sichern, aber neun Kandidaten. Es ist ein Battle Royale für diejenigen, darunter zwei, die fehl am Platz erscheinen: PSG und Manchester City. PSG gewann gestern ein entscheidendes Spiel gegen City, aber Guardiolas Schicksal liegt immer noch in den Händen seiner Spieler.

Alle neun dieser Teams sind gezwungen zu gewinnen. Aber einige spielen untereinander, was bedeutet, dass einige bestimmte Matches hart umkämpft sein werden...

Spiele am Mittwoch, den 29. Januar:



Juventus gegen Benfica (englisch)



Manchester Cty gegen Club Brugge



Dinamo Zagreb gegen AC Mailand



PSV Eindhoven vs. Liverpool



Stuttgart gegen Paris Saint-Germain



Sporting Lissabon vs. Bologna



Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk