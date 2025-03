Die MotoGP reist an diesem Wochenende zum COTA: Wann findet der GP von Amerika statt?

HQ

Das dritte Rennen der MotoGP-Saison 2025 steht vor der Tür. Nach zwei Grand Prix mit den gleichen Ergebnissen, den Plätzen eins und zwei für die Márquez-Brüder, zieht der Wettbewerb auf den Circuit of the Americas in Austin, Texas um. Genau genommen eine Strecke, auf der Marc Márquez brilliert hat und zwischen 2013 und 2021 sieben Mal gewonnen hat... Und er ist in der besten Form seit einem halben Jahrzehnt.

Wann findet der Große Preis von Amerika statt?



Training 1: Freitag, 28. März um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr in Großbritannien



Qualifying 1: Samstag, 29. März um 16:50 Uhr MEZ, 15:50 Uhr in Großbritannien



Qualifikation 2: Samstag, 29. März um 17:15 Uhr MEZ, 16:15 Uhr in Großbritannien



Sprint: Samstag, 29. März um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr in Großbritannien



MotoGP-Rennen: Sonntag, 30. März um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr in Großbritannien



Nach den USA wird die MotoGP vom 11. bis 13. April nach Katar weiterziehen. Bis dahin hat sich Champion Jorge Martín vielleicht erholt und wieder in den Wettbewerb integriert, aber bisher ist es ein Rennen zwischen Marc Márquez, Álex Márquez und Pecco Bagnaia. Den vollständigen MotoGP-Kalender und alle Teams und Fahrer finden Sie hier.