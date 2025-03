Die Márquez-Brüder dominieren weiterhin die MotoGP-Meisterschaft: Der Wettbewerb verwandelt sich in eine Geschwisterrivalität

HQ

Nach zwei Rennen in der MotoGP-Saison fühlt es sich langsam wie eine Familienangelegenheit an: Die Márquez-Brüder Marc und Álex dominieren den Motorradwettbewerb mit wenig Druck von den anderen Top-Fahrern. Francesco Bagnaia, der zwei MotoGP-Titel in Folge gewann, wurde beim GP von Argentinien Vierter, während Jorge Martín, der Champion des Vorjahres, aufgrund eines Unfalls noch fehlt.

In der Zwischenzeit wurden die ersten beiden Plätze aus dem ersten Rennen wiederholt: Marc Márquez als Erster, Álex Márquez als Zweiter. Vor zwei Wochen war es verblüffend, dass zwei Brüder zum ersten Mal bei einem Motorradwettbewerb ganz oben auf dem Podium standen. Jetzt fängt es an, sich wie gewohnt anzufühlen, wobei Marc nach dem Rennen sagt, dass sein jüngerer Bruder der Hauptgegner um den Titel ist, und Bagnaia die Überlegenheit des siebenfachen Weltmeisters Marc einräumt, indem er sagt, dass er sie alle leicht um 5 Sekunden hätte übertreffen können.

Um ein wenig Kontext hinzuzufügen: Marc Márquez (1993) ist für die MotoGP das, was Lewis Hamilton für die Formel 1 war: dominant, viele Jahre lang fast unantastbar, aber in den letzten Jahren von neuen und jüngeren Fahrern verdrängt. Marc gewann von 2013 bis 2019 sieben Mal den MotoGP-Titel, aber er scheint zurück zu sein und stärker als je zuvor. Sein jüngerer Bruder Álex (1996) ist zwar nicht so erfolgreich (er hat zwei Weltmeistertitel gewonnen, aber in der Moto3 und Moto2), aber in den Worten von Marc ist er nun der Hauptanwärter auf den Titel.

Marc für Ducati Lenovo, der sowohl die beiden Rennen als auch die beiden Sprints gewann, hat 74 Punkte und liegt damit vor Álex vor Gresini (58), gefolgt von Bagnaia (43) und Franco Morbidelli, der am vergangenen Wochenende in Argentinien Bronze holte. Der nächste GP findet in zwei Wochen, am 30. März, in Austin, Texas, statt.