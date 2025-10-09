Der Miteigentümer von Manchester United bittet um Geduld und wird Amorim den Dreijahresvertrag erfüllen lassen

HQ

Es ist fast ein Jahr her, dass Ruben Amorim ein dekadentes Manchester United übernommen hat, und in dieser Zeit hat es der junge portugiesische Trainer nicht geschafft, die Mannschaft nach oben zu bringen, im Gegenteil: Trotz des Erreichens (und Verlierens) des Europa-League-Finales beendete United die Premier League als Fünfzehnter, die schlechteste Platzierung seit Jahren, und ist jetzt nicht viel besser. Zehnter mit 3 von 7 Siegen und noch in Erinnerung an das peinliche Ausscheiden im EFL Cup, das gegen den Viertligisten Grimsby Town verloren wurde.

Angesichts des Drucks von Fans und Experten, die sein Team als "Katastrophe" bezeichnen, bittet Jim Ratcliffe, Mitgewinner des Clubs, die Fans um Geduld und "muss über drei Jahre hinweg zeigen, dass er ein großartiger Trainer ist", und bestätigt, dass sie ihm erlauben werden, seinen Dreijahresvertrag zu erfüllen. Sie hoffen, dass sie sich mit den vielen neuen Spielern, die im Sommer verpflichtet wurden, auf und neben dem Platz verbessern werden, in der Hoffnung, der profitabelste Fußballverein zu werden.

"Ich erinnere mich an das Geschrei nach der Entlassung von Alex Ferguson in seinen ersten zwei Jahren", sagte Ratcliffe im Podcast The Business der Times. Ferguson gewann in den goldenen Jahren von United 13 Premier-League-Titel, fünf FA-Cup-Titel und zwei Champions-League-Titel.

"Schauen Sie sich Mikel Arteta bei Arsenal an. In den ersten Jahren hatte er eine miserable Zeit. Am Ende des Tages sind wir ergebnisorientiert, aber wir müssen geduldig sein und die Ergebnisse durchschauen. Ich denke, es gibt viele gute Dinge bei Manchester United. Wir müssen geduldig sein und wir haben einen langfristigen Plan. Es ist kein Lichtschalter."