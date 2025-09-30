Experte nennt den aktuellen Trainer von Manchester United, Ruben Amorim, "eine Katastrophe"

HQ

Manchester United verlor an diesem Wochenende mit 1:3 gegen Brentford, wodurch die Mannschaft mit nur 34 Punkten auf dem 14. Platz der Premier League liegt. Es könnte viele Gründe geben, aber einige haben mit dem Finger direkt auf den portugiesischen Trainer Ruben Amorim gezeigt.

Der Fußballexperte (und ehemalige Profispieler des FC Liverpool) Jamie Carragher sagte kürzlich in der Sendung (via Sky), dass er denkt, dass Amorim eine absolute "Katastrophe" für das Team ist.

"Das war eine Katastrophe für Manchester United, aber auch für Ruben Amorim. Was er bei Sporting Lissabon geleistet hat, war fantastisch. Er sah aus wie das nächste große Ding als Trainer. Aber einen solchen Trainer mit dem System, das er spielt, zu holen, glaube ich nicht, dass ein Klub wie Manchester United jemals zu den Traditionen von Manchester United passte", sagte er.

Carragher erklärte auch ziemlich unverhohlen, dass er der Meinung ist, dass das Teammanagement Amorim gehen lassen sollte, und zwar je schneller, desto besser.

"Je schneller sie die Entscheidung für den Trainer treffen, desto besser für alle, denn wie ich schon sagte, war es eine Katastrophe für den Verein und den Trainer. Wir warten leider nur auf das Unvermeidliche, denn Sie wollen nicht, dass die Menschen ihre Arbeit verlieren. Aber das muss so schnell wie möglich ein Ende haben", so Carragher abschließend.

Die Mannschaft tritt am Samstag gegen Sunderland an.