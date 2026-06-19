Iran beschwert sich früher bei der FIFA über Reisebeschränkungen in den Vereinigten Staaten

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Der iranische Fußballverband hat genug und hat beschlossen, seine Beschwerden bei der FIFA einzureichen, wobei er eine Beschwerde gegen die Veranstalter des Wettbewerbs wegen der strengen Regeln einreicht, die es ihnen verbieten, in den Vereinigten Staaten zu übernachten, um ihre Spiele auszutragen.

Das Team bat darum, von ihrem Basislager in Tijuana, Mexiko, zwei Tage vor ihrem nächsten WM-Spiel (gegen Belgien, am Sonntag, um 12:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles, 21:00 Uhr CEST, 20:00 BST) von ihrem Basislager in Tijuana, Mexiko, in die Vereinigten Staaten zu fliegen. Ihnen wurde die Erlaubnis verweigert.

"Obwohl die iranische Fußballnationalmannschaft ihren Vorbereitungsplan für das Turnier lange im Voraus eingereicht hat, ist sie erneut auf von den Organisatoren verhängte Beschränkungen gestoßen, die die Umsetzung der Pläne ihres technischen Personals beeinträchtigen", teilte der Verband mit. "Da das Spiel um 12 Uhr Ortszeit in Los Angeles ausgetragen wird, hat der iranische Fußballverband beantragt, dass das Team zwei Tage vor dem Spiel nach Los Angeles reisen darf."

"Ziel war es, den Spielern genügend Zeit zu geben, sich an die Spielbedingungen anzupassen, ihre letzte Trainingseinheit abzuschließen und die Vorbereitungen abzuschließen."

Die Vereinigten Staaten haben Iran angewiesen, innerhalb weniger Stunden nach dem Kampf das Land zu betreten und zu verlassen. Für ihr Eröffnungsspiel gegen Neuseeland durften sie am Vorabend ins Land kommen, doch dieser "Luxus" wurde für Spiel 2 verwehrt. Das führt natürlich zu physischen Einschränkungen beim Spieler: weniger Zeit zur Vorbereitung auf das Spiel, weniger Zeit zur Erholung. All das, während der neue Waffenstillstand und das Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das heute unterzeichnet werden soll, verzögert wurde...