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Es gab Hoffnungen, dass die Vereinigten Staaten und Iran bald zu einer bedeutenden friedlichen Einigung kommen und ihren Konflikt im Nahen Osten beenden würden. Tatsächlich schien ein Abkommen in Planung zu sein, etwas, das der israelische Führer Benjamin Netanjahu als "katastrophal" für sein Land betrachtete.

Ziel war es, bald Friedensgespräche in der Schweiz auszurichten, wobei US-Vizepräsident JD Vance sich mit einer iranischen Delegation im Bergresort Burgenstock trifft, doch dies wird nicht wie geplant stattfinden, zumindest nicht zu den ursprünglich geplanten Terminen.

BBC News berichtet, dass die Gespräche verschoben wurden, da Vance wie geplant nicht in die Schweiz reisen wird. Das Weiße Haus hat behauptet, die Logistik für die Veranstaltung sei nicht "einfach oder vorhersehbar" gewesen, was bedeutet, dass die Reise verzögert wird, bis angemessene Vorkehrungen getroffen werden können.

All dies geschieht, während im Nahen Osten weiterhin weitere Angriffe stattfinden, wobei israelische Angriffe bis letzte Nacht im Süden Irans 18 Menschen getötet haben.