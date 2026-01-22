Die Formel 1 erhält vier Oscar-Nominierungen, darunter Bester Film, wird aber in einer wichtigen Kategorie übergangen

HQ

F1 The Movie, oder einfach F1, war eine der Überraschungen bei der kürzlichen Ankündigung der Oscar-Nominierungen 2026, da er vier Nominierungen erhielt, die erwarteten technischen Kategorien (Beste visuelle Effekte, Bester Schnitt, Bester Ton)... sowie Bester Film, womit der Formel-1-Film unter die Top 10 Filme des Jahres 2025 der Oscar-Wähler gezählt wurde.

Er folgt den Spuren der früheren Zusammenarbeit zwischen Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, der sechs Nominierungen erhielt, darunter Bester Film, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bestes Originallied, Bester Filmschnitt, Beste visuelle Effekte und 2023 den Preis für Bester Ton, obwohl es sich um einen sehr kommerziellen Film mit wenig "künstlerischem Wert" außer reiner Unterhaltung handelt (was nicht schlecht ist, aber etwas, das von den Wählern der Academy Awards selten geschätzt wird).

F1 wurde jedoch in einer Kategorie, die viele vorhergesagt hatten, übergangen: Beste Originalmusik für Hans Zimmer. Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another und Sinners wurden in dieser Kategorie nominiert.

Bei weiteren Preisen wurde Zimmer für den eingängigen Soundtrack des Formel-1-Films nominiert (angeblich inspiriert von Lewis Hamilton selbst), hauptsächlich für die beiden anderen Hauptfilmpreise in den USA, die Critics' Choice Awards und die Golden Globes, sowie für weitere wie die Hollywood Music In Media Awards.

Stimmst du den Formel-1-Nominierungen bei den Oscars 2026 zu?