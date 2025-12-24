Lewis Hamilton beeinflusste Hans Zimmers Filmmusik bei F1 The Movie

HQ

F1 The Movie wurde kürzlich dem Apple TV-Katalog hinzugefügt, und Apple veröffentlichte ein Video-Feature über die Geräusche des Films, insbesondere über die Musik von Hans Zimmer, was ihm eine Golden-Globe-Nominierung, eine Kritiker-Nominierung und bisher eine Shortlist für die Academy Awards eingebracht hat. Im Video sprach der legendäre deutsche Komponist darüber, wie das Gespräch mit Lewis Hamilton (der als Executive Producer tätig war) ihm half, die Musik zu komponieren.

"Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit Lewis darüber zu sprechen, wie es ist, tatsächlich in der Maschine zu sein, wie es ist, dieser Typ zu sein. Das hat wirklich beeinflusst, wie ich wollte, dass das Orchester klingt. Es ist gefährlich, aber unglaublich elegant", sagte Zimmer.

Der Komponist, der kürzlich einen Oscar für die Musik von Dune gewann, sagte, dass Musik das Erlebnis beim Anschauen des Films beeinflusst: "Sie verzweigt sich, sie wird wärmer. Es wird dringlicher", und sagte, dass er, als er während eines Formel-1-Grand-Prix den Silverstone Circuit besuchte, überrascht war, weil "der Klang, den wir hören, so weit über alles hinausgeht, was man sich vorstellen kann."

"Ich versuche herauszufinden, wie ich tatsächlich Musik machen kann, die durch den Lärm kommt, den fabelhaften Lärm, die Musik, die die Autos für uns schon machen", schloss Zimmer.

F1 The Movie spielte 631,5 Millionen Dollar ein und wurde damit zum erfolgreichsten Sportfilm aller Zeiten, obwohl er einen enormen Aufstieg von etwa 200 bis 300 Millionen Dollar hatte. Autentisität war der Schlüssel, wobei Lewis Hamilton den Film produzierte, da er während der Formel-1-Saison 2023 und 2024 gedreht wurde. Noch wichtiger ist, dass es dazu beigetragen hat, den Sport in den Vereinigten Staaten populär zu machen, wo er ab 2026 ausschließlich auf Apple TV streamen wird.