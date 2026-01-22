Oscar-Nominierungen 2026 vollständige Liste: Sinners bricht neuen Rekord mit 16 Nominierungen

HQ

Die Academy hat endlich die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben, wobei One Battle After Another und Hamnet nach ihren jüngsten Siegen bei den Golden Globes als Favoriten gelten... aber mit Ryan Cooglers Sinners brach er einen neuen Rekord als meistnominierter Film in der Oscar-Geschichte: 16 Nominierungen.

Der bisherige Rekord wurde von All About Eve, Titanic und La La Land gehalten (14 Nominierungen). Dazu gehören natürlich Bester Film und Beste Regie, aber auch ein brandneuer Preis, der bei der 98. Ausgabe der Academy Awards am 15. März erstmals verliehen wird: Beste Casting. One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme und The Secret Agent gehören ebenfalls zu dieser Kategorie.

Der Geheimagent ist auch zum beliebtesten nichtsprachlichen Film des Jahres für Kritiker und Wissenschaftler aufgestiegen, da er neben dem Besten Internationalen Film auch unter den Top 10 Filmen gelandet ist. Es übertrifft andere Favoriten wie It Was Just an Accident, The Voice of Hind Rajab und Sirāt.

Ebenfalls bemerkenswert ist die Auszeichnung der Formel 1 als "Feel-Good-Blockbuster" des Jahres: Sie erhielt vier Nominierungen, darunter den Preis für den besten Film, ähnlich wie bei Joseph Kosinskis vorherigem Film Top Gun Maverick im Jahr 2022.

Überraschenderweise hat Wicked: For Good keine Nominierung erhalten (der erste Film erhielt zehn Nominierungen und gewann im letzten Jahr zwei), und Guillermo del Toro wurde in der Kategorie Beste Regie übergangen. Außerdem wurde Timothée Chalamet der jüngste Schauspieler (er wurde kürzlich 30) seit Marlon Brando, der drei Oscar-Nominierungen als bester Hauptdarsteller erhielt. Er hat noch nicht gewonnen, ist aber der Hauptfavorit für seine Rolle in Marty Supreme.

Hier ist die vollständige Liste der Nominierten für die 98. Ausgabe der Oscars.

Oscar-Nominierungen 2026:

Bester Film



Bugonia



F1



Frankenstein



Hamnet



Marty Supreme



Eine Schlacht nach der anderen



Der Geheimagent



Sentimentaler Wert



Sinners



Zugträume



Regie



Ryan Coogler, Sinners



Joachim Trier, Sentimentaler Wert



Josh Safdie, Marty Supreme



Chloé Zhao, Hamnet



Paul Thomas Anderson, eine Schlacht nach der anderen



Schauspielerin in einer Hauptrolle



Emma Stone, Bugonia



Renate Reinsve, sentimentaler Wert



Jessie Buckley, Hamnet



Kate Hudson, Song Sung Blue



Rose Byrne, wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten



Schauspieler in einer Hauptrolle



Ethan Hawke, Blue Moon



Michael B. Jordan, Sinners



Wagner Moura, der Geheimagent



Timothée Chalamet, Marty Supreme



Leonardo DiCaprio, eine Schlacht nach der anderen



Schauspielerin in einer Nebenrolle



Amy Madigan, Waffen



Teyana Taylor, eine Schlacht nach der anderen



Elle Fanning, Sentimentaler Wert



Wunmi Mosaku, Sinners



Inga Ibsdotter Lilleaas, sentimentaler Wert



Schauspieler in einer Nebenrolle



Sean Penn, eine Schlacht nach der anderen



Stellan Skarsgård, sentimentaler Wert



Jacob Elordi, Frankenstein



Delroy Lindo, Sinners



Benicio del Toro, eine Schlacht nach der anderen



Drehbuch (adaptiertes Drehbuch)



Hamnet



Zugträume



Bugonia



Eine Schlacht nach der anderen



Frankenstein



Drehbuch (Originaldrehbuch)



Sentimentaler Wert



Blue Moon



Sinners



Marty Supreme



Es war nur ein Unfall



Internationaler Spielfilm



Sirāt, Spanien



Sentimentaler Wert, Norwegen



Die Stimme von Hind Rajab, Tunesien



Es war nur ein Unfall, Frankreich



Der Geheimagent, Brasilien



Zeichentrickfilm



KPop Dämonenjäger



Zootopia 2



Arco



Kleine Amélie oder die Figur des Regens



Elio



Kameraführung



Sinners



Zugträume



Marty Supreme



Frankenstein



Eine Schlacht nach der anderen



Visuelle Effekte



Jurassic World Rebirth



Sinners



Avatar: Feuer und Asche



Der verlorene Bus



F1



Besetzung



Sinners



Der Geheimagent



Marty Supreme



Hamnet



Eine Schlacht nach der anderen



Musik (Originalpartitur)



Hamnet



Sinners



Bugonia



Eine Schlacht nach der anderen



Frankenstein



Musik (Originallied)



"Sweet Dreams of Joy" von Viva Verdi!



"Ich habe dich belogen" aus Sinners



"Train Dreams" aus Train Dreams



"Golden" aus KPop Demon Hunters



"Dear Me" aus Diane Warren: Relentless



Ton



Sinners



Sirāt



Eine Schlacht nach der anderen



Frankenstein



F1



Kostümdesign



Marty Supreme



Sinners



Hamnet



Avatar: Feuer und Asche



Frankenstein



Make-up und Haarstyling



Sinners



Die hässliche Stiefschwester



Frankenstein



Die Smashing Machine



Kokuho



Filmschnitt



Sinners



F1



Sentimentaler Wert



Eine Schlacht nach der anderen



Marty Supreme



Produktionsdesign



Eine Schlacht nach der anderen



Sinners



Marty Supreme



Frankenstein



Hamnet



Dokumentarfilm



Herr Niemand gegen Putin



Der perfekte Nachbar



Die Alabama-Lösung



Durch Felsen schneiden



Komm, sieh mich im guten Licht



Dokumentar-Kurzfilm



Der Teufel ist beschäftigt



Vollkommen eine Fremdheit



Alle leeren Zimmer



Children No More: "Were and Are Gone"



Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud



Live-Action-Kurzfilm



Zwei Menschen tauschen Speichel aus



Jane Austens Historiendrama



Metzgerfleck



Die Sänger



Eine Freundin von Dorothy



Animierter Kurzfilm



Altersvorsorgeplan



Die drei Schwestern



Schmetterling



Forevergreen



Das Mädchen, das Perlen weinte



Was hältst du von den Oscars-Nominierungen 2026?