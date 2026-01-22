Gamereactor

Sinners

Oscar-Nominierungen 2026 vollständige Liste: Sinners bricht neuen Rekord mit 16 Nominierungen

One Battle After Another, Hamnet und Sinner sind Favoriten für die Oscars, die am 15. März vergeben werden.

HQ

Die Academy hat endlich die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben, wobei One Battle After Another und Hamnet nach ihren jüngsten Siegen bei den Golden Globes als Favoriten gelten... aber mit Ryan Cooglers Sinners brach er einen neuen Rekord als meistnominierter Film in der Oscar-Geschichte: 16 Nominierungen.

Der bisherige Rekord wurde von All About Eve, Titanic und La La Land gehalten (14 Nominierungen). Dazu gehören natürlich Bester Film und Beste Regie, aber auch ein brandneuer Preis, der bei der 98. Ausgabe der Academy Awards am 15. März erstmals verliehen wird: Beste Casting. One Battle After Another, Hamnet, Marty Supreme und The Secret Agent gehören ebenfalls zu dieser Kategorie.

Der Geheimagent ist auch zum beliebtesten nichtsprachlichen Film des Jahres für Kritiker und Wissenschaftler aufgestiegen, da er neben dem Besten Internationalen Film auch unter den Top 10 Filmen gelandet ist. Es übertrifft andere Favoriten wie It Was Just an Accident, The Voice of Hind Rajab und Sirāt.

Ebenfalls bemerkenswert ist die Auszeichnung der Formel 1 als "Feel-Good-Blockbuster" des Jahres: Sie erhielt vier Nominierungen, darunter den Preis für den besten Film, ähnlich wie bei Joseph Kosinskis vorherigem Film Top Gun Maverick im Jahr 2022.

Überraschenderweise hat Wicked: For Good keine Nominierung erhalten (der erste Film erhielt zehn Nominierungen und gewann im letzten Jahr zwei), und Guillermo del Toro wurde in der Kategorie Beste Regie übergangen. Außerdem wurde Timothée Chalamet der jüngste Schauspieler (er wurde kürzlich 30) seit Marlon Brando, der drei Oscar-Nominierungen als bester Hauptdarsteller erhielt. Er hat noch nicht gewonnen, ist aber der Hauptfavorit für seine Rolle in Marty Supreme.

Hier ist die vollständige Liste der Nominierten für die 98. Ausgabe der Oscars.

Oscar-Nominierungen 2026:

Bester Film



  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Eine Schlacht nach der anderen

  • Der Geheimagent

  • Sentimentaler Wert

  • Sinners

  • Zugträume

Regie



  • Ryan Coogler, Sinners

  • Joachim Trier, Sentimentaler Wert

  • Josh Safdie, Marty Supreme

  • Chloé Zhao, Hamnet

  • Paul Thomas Anderson, eine Schlacht nach der anderen

Schauspielerin in einer Hauptrolle



  • Emma Stone, Bugonia

  • Renate Reinsve, sentimentaler Wert

  • Jessie Buckley, Hamnet

  • Kate Hudson, Song Sung Blue

  • Rose Byrne, wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten

Schauspieler in einer Hauptrolle



  • Ethan Hawke, Blue Moon

  • Michael B. Jordan, Sinners

  • Wagner Moura, der Geheimagent

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio, eine Schlacht nach der anderen

Schauspielerin in einer Nebenrolle



  • Amy Madigan, Waffen

  • Teyana Taylor, eine Schlacht nach der anderen

  • Elle Fanning, Sentimentaler Wert

  • Wunmi Mosaku, Sinners

  • Inga Ibsdotter Lilleaas, sentimentaler Wert

Schauspieler in einer Nebenrolle



  • Sean Penn, eine Schlacht nach der anderen

  • Stellan Skarsgård, sentimentaler Wert

  • Jacob Elordi, Frankenstein

  • Delroy Lindo, Sinners

  • Benicio del Toro, eine Schlacht nach der anderen

Drehbuch (adaptiertes Drehbuch)



  • Hamnet

  • Zugträume

  • Bugonia

  • Eine Schlacht nach der anderen

  • Frankenstein

Drehbuch (Originaldrehbuch)



  • Sentimentaler Wert

  • Blue Moon

  • Sinners

  • Marty Supreme

  • Es war nur ein Unfall

Internationaler Spielfilm



  • Sirāt, Spanien

  • Sentimentaler Wert, Norwegen

  • Die Stimme von Hind Rajab, Tunesien

  • Es war nur ein Unfall, Frankreich

  • Der Geheimagent, Brasilien

Zeichentrickfilm



  • KPop Dämonenjäger

  • Zootopia 2

  • Arco

  • Kleine Amélie oder die Figur des Regens

  • Elio

Kameraführung



  • Sinners

  • Zugträume

  • Marty Supreme

  • Frankenstein

  • Eine Schlacht nach der anderen

Visuelle Effekte



  • Jurassic World Rebirth

  • Sinners

  • Avatar: Feuer und Asche

  • Der verlorene Bus

  • F1

Besetzung



  • Sinners

  • Der Geheimagent

  • Marty Supreme

  • Hamnet

  • Eine Schlacht nach der anderen

Musik (Originalpartitur)



  • Hamnet

  • Sinners

  • Bugonia

  • Eine Schlacht nach der anderen

  • Frankenstein

Musik (Originallied)



  • "Sweet Dreams of Joy" von Viva Verdi!

  • "Ich habe dich belogen" aus Sinners

  • "Train Dreams" aus Train Dreams

  • "Golden" aus KPop Demon Hunters

  • "Dear Me" aus Diane Warren: Relentless

Ton



  • Sinners

  • Sirāt

  • Eine Schlacht nach der anderen

  • Frankenstein

  • F1

Kostümdesign



  • Marty Supreme

  • Sinners

  • Hamnet

  • Avatar: Feuer und Asche

  • Frankenstein

Make-up und Haarstyling



  • Sinners

  • Die hässliche Stiefschwester

  • Frankenstein

  • Die Smashing Machine

  • Kokuho

Filmschnitt



  • Sinners

  • F1

  • Sentimentaler Wert

  • Eine Schlacht nach der anderen

  • Marty Supreme

Produktionsdesign



  • Eine Schlacht nach der anderen

  • Sinners

  • Marty Supreme

  • Frankenstein

  • Hamnet

Dokumentarfilm



  • Herr Niemand gegen Putin

  • Der perfekte Nachbar

  • Die Alabama-Lösung

  • Durch Felsen schneiden

  • Komm, sieh mich im guten Licht

Dokumentar-Kurzfilm



  • Der Teufel ist beschäftigt

  • Vollkommen eine Fremdheit

  • Alle leeren Zimmer

  • Children No More: "Were and Are Gone"

  • Nur mit einer Kamera bewaffnet: Das Leben und der Tod von Brent Renaud

Live-Action-Kurzfilm



  • Zwei Menschen tauschen Speichel aus

  • Jane Austens Historiendrama

  • Metzgerfleck

  • Die Sänger

  • Eine Freundin von Dorothy

Animierter Kurzfilm



  • Altersvorsorgeplan

  • Die drei Schwestern

  • Schmetterling

  • Forevergreen

  • Das Mädchen, das Perlen weinte

Was hältst du von den Oscars-Nominierungen 2026?

Sinners

