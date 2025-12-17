Die Dokumentation "From heaven to hell" schildert Jorge Martíns MotoGP-Saison, er "war sich sicher, dass er sterben würde".

HQ

Jorge Martín wurde letztes Jahr MotoGP-Meister, aber 2025 war schrecklich, nach einer Reihe schwerer Unfälle, Verletzungen, die beinahe tödlich waren, und Meinungsverschiedenheiten mit seinem neuen Team Aprilia.

Glücklicherweise beendete er das Rennen mit einer hoffnungsvollen Note: Martín verpasste mehr als die Hälfte der Rennen in diesem Jahr, war aber im letzten Rennen verfügbar: Aus Vorsicht beendete er das Rennen nicht, konnte aber die Saison auf dem Motorrad beenden und wurde von seinem Team mit warmem Applaus begrüßt, als er ausschied, nachdem die Probleme gelöst waren (Martín sagte, er würde das Team nach nur einem Jahr verlassen, und Aprilia drohte mit einer Klage, aber sie haben es schließlich geklärt).

Nun schildert eine 30-minütige Dokumentation auf der MotoGP-Website mit dem Titel "Von Himmel zur Hölle" Martíns schwierige Saison, in der seine Freundin María Monfot sagt, dass Martín ihr nach seinem Unfall beim Großen Preis von Katar am 14. April, bei dem er an einem Pneumothorax erlitt und elf Pneumothorax brach, sagte, "sie sei sicher, dass er sterben würde".

In der Dokumentation verriet er außerdem, dass Honda ein Angebot machen wollte, aber Massimo Rivola, CEO von Aprilia, sagte: "Es tut mir leid, aber wir lassen Sie nicht gehen."

Die Dokumentation "From heaven to hell" können Sie hier ansehen.