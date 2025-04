Jorge Martín erleidet bei schwerem Unfall in Katar Rippenbrüche und Pneumothorax

HQ

MotoGP-Champion Jorge Martín debütierte am vergangenen Wochenende in der Saison, nachdem er die ersten drei Grand Prix aufgrund seiner Sturzserie im Training verpasst hatte. Aber leider erlitt er einen weiteren Sturz und hat sich die Rippen gebrochen. Er erlitt in Runde 14 einen Sturz und musste beim Großen Preis von Katar mit einem Brusttrauma ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Hamad General Hospital wurde eine Diagnose gestellt: acht Frakturrippen, die hinteren Rippenbögen vom ersten bis zum achten und drei Frakturen in den Seitenbögen vom siebten bis zum neunten. Es gibt keine traumatischen Veränderungen, die das Gehirn, die Halswirbelsäule oder die Bauchorgane betreffen, heißt es in der Erklärung, aber er leidet immer noch an einem Pneumothorax, so dass er einige Tage im Krankenhaus unter Beobachtung stehen wird.

Auf Instagram postete Martín ein Foto über das Krankenhaus und schrieb: "Gott sei Dank hätte es viel schlimmer kommen können".

Ein weiterer schrecklicher Rückschlag für den Spanier, der vor dem Rennen in Katar sagte, dass er sich glücklich schätzen würde, wenn er das Rennen überhaupt beenden würde und damit alle Chancen auf die Titelverteidigung aufgeben würde, der sich immer mehr Marc Márquez zuwendet, mit 123 Punkten, 17 mehr als sein Bruder Alex Márquez. nachdem er den GP von Katar gewonnen hatte.