Die Champions League 2025/26 startet jetzt mit der ersten Qualifikationsrunde: alle heutigen Spiele

Mitte Juli, nur 38 Tage nach dem 5:0-Sieg von PSG gegen Inter Milan, denken nur wenige an die Champions League (vor allem, da zur gleichen Zeit die Klub-Weltmeisterschaft mit drei neuen Europameistern stattfindet). Aber die UEFA beginnt die Saison 2025/26 heute, Dienstag, 8. Juli, mit der ersten Runde der Qualifikationsspiele: insgesamt 14 Spiele, zwischen Dienstag und Mittwoch.

In der Champions League 2025/26 nehmen wie im Vorjahr 36 Mannschaften in der Ligaphase teil. 29 haben sich bereits über ihre nationalen Ligen qualifiziert, indem sie die Champions League und die Europa League gewonnen haben, sowie zwei weitere über die European Performance Spots (Newcastle und Villareal in diesem Jahr). Aber es sind noch sieben Plätze zu vergeben, die zwischen 53 Mannschaften, zwischen den Siegern oder Zweitplatzierten, den dritten oder vierten Plätzen in den nationalen Ligen in allen europäischen Ländern mit Ausnahme von Liechtenstein und Russland vergeben werden.

Die Sieger aus Ländern wie Finnland, Dänemark, Moldawien, Litauen, Wales, Nordmazedonien, Georgien, Schweden, Luxemburg oder Kosovo bestreiten heute oder morgen ihre Spiele. Zwischen dem 8. Juli und dem 27. August gibt es drei Qualifikationsrunden und eine Play-off-Runde.

Alle Champions-League-Spiele, die heute, am 8. Juli, im Rahmen der Qualifikationsrunde 1 stattfinden: