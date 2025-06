Rekorde und Meilensteine von Champions-League-Sieger PSG und der 0:5-Klatsche gegen Inter

HQ

Paris Saint-Germain ist der neue Europameister und zweifellos die Mannschaft der Saison: ein Triple mit französischem Pokal und Meisterschaft sowie eine dominante Champions-League-Serie, die eine 5:0-Niederlage gegen Inter beinhaltete. Ein großer Erfolg für den französischen Klub mit katarischem Geld, der nach einem nicht so erfolgreichen Trend, Fußball-Megastars wie Neymar zu verpflichten, Messi und Mbappé haben sich schließlich auf die Expertise von Luis Enrique verlassen, um das Unternehmen zu einem europäischen Kraftpaket zu machen. Ein Triumph des kollektiven Spiels von Individuen.

Das Champions-League-Finale am 31. Mai 2025 wird in den kommenden Jahren durch viele Dinge in Erinnerung bleiben, vor allem durch den ersten Champions-League-Titel für PSG und die dritte europäische Trophäe nach dem viel weniger prestigeträchtigen Pokal der Pokalsieger 1996 und dem UEFA Intertoto Cup 2001. Aber es gab noch andere Meilensteine, darunter die Tatsache, dass Olympique Marseille die erste französische Mannschaft seit 1993 die Champions League gewann.

Für Trainer Luis Enrique ist es der zweite Champions-League-Titel, aber am spektakulärsten ist sein zweites Triple : Der erste war vor genau zehn Jahren, als er mit dem FC Barcelona die LaLiga, die Copa del Rey und die Champions League gewann. Seit Luis Enrique 2023 zu PSG kam, hat er sieben von acht Trophäen gewonnen, an denen sein Team teilgenommen hat, und hat nur die Champions League 2024 verpasst.

Und das Match, was für ein Match! Einen 5:0-Sieg in einem Champions-League-Finale hatte es noch nie gegeben. Eine Prügelei epischen Ausmaßes, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. 5:0 ist der Allzeitrekord eines Finales mit dem höchsten Sieg, einschließlich des Europapokals, und übertrifft damit Real Madrid 7:3 Frankfurt im Jahr 1960.