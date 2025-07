Die British Open beginnen heute mit Rory McIlroy, der in Nordirland als Lokalfavorit gefeiert wird

HQ

Der Golfkalender wird an diesem Wochenende mit den British Open, auch bekannt als "The Open", fortgesetzt, dem ältesten Golf-Major, das bereits zum 153. Mal im Royal Portrush Golf Club in Nordirland stattfindet. Die Meisterschaften dauern von Donnerstag, dem 17. Juli, bis Sonntag, dem 20. Juli, und die Action beginnt heute Morgen mit dem irischen Golfer Padraig Harrington, zweifacher Sieger der Open, dem Dänen Nicolai Hojgaard und dem Nordiren Tom McKibbin.

Drei der Favoriten, Titelverteidiger Xander Schauffele aus den USA, JJ Spaun, jüngster Sieger der US Open, und der Spanier Jon Rahm spielen ebenfalls am Donnerstagmorgen.

Aber sicherlich wird der Golfer, der mehr Blicke der Zuschauer auf sich ziehen wird, der lokale Favorit Rory McIlroy aus Nordirland sein, der die Open zuletzt 2014 gewann, aber nach elf Jahren Durststrecke Anfang des Jahres in Augusta den Karriere-Grand-Slam komplettierte. Er wird am Donnerstagnachmittag gegen Tommy Fleetwood und Justin Thomas debütieren.