Sehen Sie sich den inspirierenden (und unwahrscheinlichen) Sieg von J.J. Spaun bei den US Open mit einem 65 Fuß und 19,5 Meter langen Putt am letzten Loch an

Die Welt des Golfsports ist nach dem Finale der US Open am Sonntag in Aufruhr, mit dem überwältigenden Sieg von J.J. Spaun und seinen inspirierenden Worten, die mehr als nur einen Golf-Fournament bedeuten. "So schlecht es auch lief, ich habe trotzdem versucht, mich auf jeden Schlag zu konzentrieren. Ich versuchte, weiter tief zu graben. Ich mache das schon mein ganzes Leben", sagte er und bezog sich dabei auf seinen Sieg, der einen 65-Fuß-Putt (19,5 Meter) im letzten Loch beinhaltete, um Robert MacIntyre mit zwei Schlägen Vorsprung zu überholen.

Aber Spauns Sieg hat mehr Gewicht, da bei ihm 2018 Typ-2-Diabetes falsch diagnostiziert wurde und er eine unwirksame Behandlung erhielt, die dazu führte, dass er sich schlechter fühlte und schließlich aus den Top 500 der PGA fiel und damit seine PGA-Karte verlor. Dass er Typ-1-Diabetes hat, erfuhr er erst im Jahr 2021.

Sein Comeback war unglaublich. Er hatte nur einen PGA-Tour-Titel, die Valero Texas Open im Jahr 2022, bevor er im Alter von 34 Jahren seinen ersten Major-Titel erhielt.