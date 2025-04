Elf Jahre hat er gebraucht, aber Rory McIlroy hat in einem epischen Finale in Augusta Golfgeschichte geschrieben Rory McIlroy ist der erste Europäer, der in seiner Karriere einen Grand Slam im Golf gewinnt.

HQ Geben Sie niemals auf. Das ist die Lehre aus dem historischen Sieg von Rory McIlroy beim Masters-Turnier in Augusta, Georgia, einer der vier großen Meisterschaften im Golfsport. Iris aus dem Norden Rory McIlroy, 35, hat nach 11 Jahren Durststrecke sein fünftes Major gewonnen: Er gewann die PGA Championship 2012 und 2014, die US Open 2011 und die British Open 2014. Die Meisterschaft endete in einem spannenden Sudden-Death-Playoff, nachdem McIlroy seinen Vorsprung zu Beginn des Finales verspielte und seinem Rivalen Justin Rose den Gleichstand ermöglichte. Das Stechen war kurz, und als er endlich gewann, fiel er auf die Knie und weinte hemmungslos. Experten und Zuschauer bezeichneten das Finale als eines der aufregendsten aller Zeiten, und alle jubelten und applaudierten McIlroy für seine Beharrlichkeit, sein Ziel zu erreichen, alle Majors zu gewinnen, etwas, das zuvor nur fünf anderen Golfern gelungen war: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus und Tiger Woods. McIlroy ist der erste aus Europa, dem dies gelungen ist.