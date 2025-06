Die besten Spiele der Klub-WM am 1. Spieltag der Gruppenphase, die Sie nicht verpassen dürfen

HQ

Nach den ersten Tagen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft geht es bis Mittwoch, 17. Juni, mit dem Spieltag 1 von 3 der Gruppenphase weiter. Einige europäische Spitzenreiter haben bereits ihr Debüt gegeben, mit unterschiedlichen Ergebnissen: Die Bayern besiegten Auckland City FC mit 10:0 (ein Team, das in der Opta Power Rangliste auf Platz 5.074 rangiert, hinter den deutschen Viertligisten, obwohl es 13-facher OFC-Champions-League-Sieger war), während Atlético de Madrid nichtChampions League mit dem Sieger PSG mithalten konnte.

Welche anderen Spiele sollten Sie sich ansehen? Der erste Spieltag in der Grop Stage dauert bis Mittwoch (obwohl einige Spiele am Donnerstag in europäischer Zeit stattfinden). Der Wettbewerb kehrt heute Abend mit dem Spiel Chelsea gegen Los Angeles FC zurück. Hier ist eine Liste der anderen Gruppenspiele mit europäischen Teams:

1. Spieltag der Gruppenphase

Montag, 16. Juni



Gruppe C: Chelsea - LAFC - 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Gruppe D: Boca Juniors - Benfica - 23:00 Uhr BST, 00:00 Uhr MESZ



Dienstag, 17. Juni



Gruppe F: Fluminense - Borussia Dortmund - 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Mittwoch, 18. Juni



Gruppe E: Monterrey - Inter Mailand - 02:00 Uhr BST, 03:00 Uhr MESZ



Gruppe G: Manchester City - Wydad AC - 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Gruppe H: Real Madrid - Al Hilal - 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Gruppe H: Pachuca - FC Salzburg - 23:00 Uhr BST, 00:00 Uhr MESZ



Donnerstag, 19. Juni



Gruppe G: Al Ain - Juventus - 02:00 Uhr BST, 03:00 Uhr MESZ



Denken Sie daran, dass Sie hier den gesamten Spielplan der Klub-Weltmeisterschaft bis zum Finale am Sonntag, den 13. Juli, sehen können.