Klub-WM mit einem 10:0 der Bayern gegen den Ozeanien-Meister bereits mit verrückten Ergebnissen

Die ersten beiden Spiele der Klub-WM hätten nicht so unterschiedlich ausgehen können. Das Eröffnungsspiel zwischen Al-Ahly und Inter Miami am Samstagabend (Ortszeit in Miami) endete 0:0, während das erste Spiel am Nachmittag zwischen Bayern München und Auckland City FC... endete gerade mit 10:0.

Mit Mannschaften aus der ganzen Welt wussten wir, dass dieser Wettbewerb unausgeglichen sein würde, zumindest in der ersten Gruppenphase. Doch damit hätten selbst die mutigsten Bayern-Fans nicht gerechnet, dass das Spiel gegen Auckland City zweistellig werden würde. Aber wenn man 72 % Ballbesitz hat und 31 Mal schießt (Auckland hat nur einmal geschossen), ist das kein so seltsames Ergebnis.

Obwohl Auckland City einer der führenden Fußballvereine in Ozeanien ist und dreizehn Mal die OFC Champions League gewann, ist er immer noch ein Amateurverein, in dem die meisten Fußballer andere Jobs haben. Als Meister in Ozeanien haben sie bereits zehnmal an der Klub-Weltmeisterschaft teilgenommen (ihre beste Platzierung war ein dritter Platz im Jahr 2014).

Bayern München teilt sich die Gruppe mit dem portugiesischen Klub Benfica und dem argentinischen Spitzenklub Boca Juniors. Zwei der vier Mitglieder der Gruppe ziehen in die Runde der letzten 16 ein.