Am zweiten Tag der Klub-Weltmeisterschaft fand das erste Spiel auf Champions-League-Niveau zwischen zwei europäischen Giganten wie Paris Saint-Germain und Atlético de Madrid statt, obwohl das Ergebnis erneut sehr unausgeglichen war, da Atlético den jüngsten Europapokalsieger nicht bezwingen konnte und mit 4:0 endete.

Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu und Kang-In Lee erzielten alle vier Treffer für PSG, während Julián Álvarez von Atleti ein Tor erzielte, das vom VAR annulliert wurde, woraufhin Schiedsrichter Istvan Kovacs es laut ankündigte, eine neue Regel, nach der die FIFA das gesamte Turnier nutzen wird, um die Transparenz bei den Schiedsrichterentscheidungen zu verbessern. Die Atleti-Fans waren jedoch nicht zufrieden mit dem Schiedsrichter, dem gleichen Schiedsrichter wie beim 5:0-Endspiel der Champions League für PSG, da die meisten Entscheidungen sie betrafen, darunter eine umstrittene zweite gelbe Karte für Lenglet.

Was die Zuschauerzahl betrifft, so sahen es trotz des verspäteten Starts halb leer aus, aber schließlich besuchten über 80.000 Fans das Spiel. Das Ergebnis führte jedoch dazu, dass sich beide Mannschaften über die Bedingungen des Spiels beschwerten, da um 15:00 Uhr Ortszeit bei großer Hitze gespielt wurde, damit die europäischen Fans folgen konnten (es war 21:00 Uhr MESZ). In jeder Spielhälfte sind zwei Kühlpausen erlaubt, aber da mehr als die Hälfte der Spiele vor 17 Uhr Ortszeit in den USA stattfindet, sind Spieler und Manager um die Gesundheit der Spieler besorgt.